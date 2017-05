Weiter kostenloses Geldabheben? Niedrige Zinsen bedeuten weniger Einnahmen für die Banken. Die suchen nach Alternativen.

Laut den Recherchen des Internet-Finanzportal biallo.de fallen beispielsweise bei der VR-Bank Muldental 60 pro Abhebung an, wenn der Kunde zuvor bereits fünfmal Geld abgehoben hat. Auch die Sparkasse Muldental erhebt Gebühren. © dpa

Fürs Geldabheben Geld bezahlen. Bei manchen Sparkassen in Deutschland ist das bereits gängige Praxis. Wie das Internet-Finanzportal biallo.de herausgefunden hat, erheben rund 40 von knapp 400 deutschen Sparkassen Gebühren am Geldautomaten. Manche direkt beim ersten Gang, einige auch erst nach einem bestimmten Freibetrag. Darunter ist unter anderem die Sparkasse Muldental mit Geschäftsstellen in Grimma und Colditz.

Die Kunden der Sparkasse Döbeln können derzeit noch beruhigt sein. „Sie können an den Kassen und Geldautomaten unseres Hauses kostenfrei Bargeld abheben. Derzeit planen wir in diesem Bereich keine Veränderungen“, heißt es dazu von Kati Dugas vom Vertriebsmanagement der Sparkasse.

Dennoch ist die Bank angesichts der niedrigen Zinsen auf weitere Einnahmequellen angewiesen. Aus diesem Grund zahlen einige Firmen seit dem 1. Mai Negativzinsen auf Einlagen. Eine pauschale Zahlung für alle Anleger gibt es zurzeit nicht. „Das Verwahrentgelt wird lediglich bei großvolumigen Zuflüssen im gewerblichen Bereich nach Einzelfallprüfung erhoben“, so Kati Dugas.

Ob und wann die nächste Gebührenerhöhung kommt, dazu gibt es vonseiten der Sparkasse keine konkrete Antwort. „Die Preise und Konditionen unterliegen einem laufenden Prüfungsprozess“, schildert Kati Dugas. Die jüngste Veränderung der Gebühren im Bereich Girokonto wurde zum 1. Januar 2016 umgesetzt. Im Durchschnitt sind die Preise um rund einen Euro angestiegen. Um zudem Kosten zu sparen, hat die Sparkasse seitdem drei Filialen in der Stadt Döbeln geschlossen: Döbeln Ost, West und Nord. Die Standorte seien seit Jahren unrentabel gewesen, begründete Ende 2015 Uwe Krahl, ab 1. Juni neuer Vorstandsvorsitzender der Sparkasse. Aktuell seien keine weiteren Schließungen von Filialen oder SB-Standorten geplant, erklärt Kati Dugas. Auch baulich seien die Standorte in einwandfreiem Zustand, sodass eine Sanierung derzeit nicht notwendig sei, ergänzt die Vertriebsmitarbeiterin. Als Alternative zur Schließung der Standorte bietet die Sparkasse in Döbel-Nord im Supermarkt „nah & frisch“ eine Bargeldagentur an. „Dieses Angebot wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen“, sagt Kati Dugas.

Bargeld vielleicht bald per Post?

Auf das Zuschicken von Bargeld, wie es von einigen anderen Banken wie der Postbank angeboten wird, müssen die Kunden der Döbelner Sparkasse derzeit noch verzichten. Aber die Verantwortlichen seien dabei, die Entwicklung aufmerksam zu beobachten und gegebenenfalls darauf zu regieren, wie Kati Dugas mitteilt.

Die Sparkasse Döbeln ist Marktführer in der Region. Nach eigener Aussage haben rund 61 Prozent der Bevölkerung vor Ort ein Girokonto bei der Bank. „Der Marktanteil ist stabil“, sagt Dugas. Konkurrenz aus dem Internet wird offenbar kaum gefürchtet. Denn die Sparkasse hat für die Kunden nach eigenen Aussagen selbst ein umfangreiches Serviceangebot, das online genutzt werden kann. „Auch Produktabschlüsse können direkt über die Internet-Filiale getätigt werden“, erklärt Dugas. Das Angebot werde stetig erweitert und optimiert. „Nach unseren Erfahrungen schätzen die Kunden einen Ansprechpartner vor Ort und nutzen das ,Multikanal'-Angebot des Hauses“, so die Sparkassen-Mitarbeiterin.

Größte Konkurrenz vor Ort ist die VR-Bank-Mittelsachsen. Auch bei den Genossenschaften findet derzeit ein Umdenken statt. So müssen die Kunden der VR-Bank Muldental, ebenfalls mit Sitz in Grimma, auch Gebühren für das Geldabheben zahlen, wenn sie einen gewissen Freibetrag erreicht haben. Ob zukünftig auch die VR-Bank-Mittelsachsen diesen Weg geht, bleibt offen. Eine Anfrage des Döbelner Anzeigers zu diesem Thema sowie der weiteren Ausrichtung des Geldinstitutes blieb unbeantwortet. „Zu Ihrer Anfrage möchten wir derzeit keine Information geben, bitte haben Sie dafür Verständnis“, teilte Mitarbeiterin Therese Hengst mit.

