Weiter Ermittlungen zu Amoklauf-Drohung Staatsanwaltschaft hält sich nach dem Vorfall am Seifhennersdorfer Gymnasium zu Verbleib und Motiv des Tatverdächtigen bedeckt.

Das Oberland-Gymnasium in Seifhennersdorf. © Matthias Weber

Die Ermittlungen im Falle des 18-jährigen Schülers, der am Oberland-Gymnasium Seifhennersdorf zwei 17-jährige Mitschülerinnen bedroht haben soll, sie umzubringen, dauern an. Die Staatsanwaltschaft Görlitz äußert sich weder dazu, wo sich der junge Mann derzeit aufhält, noch zu seinem Motiv. „Ich kann nur so viel sagen: Er ist von der Bildfläche verschwunden“, sagt Till Neumann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Görlitz. Auf eine SZ-Nachfrage zum möglichen Motiv des Gymnasiasten antwortet Till Neumann: „Da die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind, kann ich nur mitteilen, dass neue Erkenntnisse derzeit nicht vorliegen.“

Die beiden Schülerinnen hatten am 8. Februar eine Lehrerin über die Bedrohungen informiert. Der Schulleiter hatte daraufhin die Polizei informiert, die den Schüler abholte. Die Lehrer und Schüler des Gymnasiums wurden erst am 10. Februar über den Vorfall informiert. (SZ/gla)

zur Startseite