Weiter Druck auf den Meißner OB Während Freital, Radebeul und Riesa auf mehr Transparenz setzen, geht Meißen einen anderen Weg. Warum bloß?

Bleibt das Meißner Stadtoberhaupt Olaf Raschke trotz massiver Kritik bei seiner Linie in der Informationspolitik? © Claudia Hübschmann

Um eine Erklärung wird Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) nicht umhin kommen. Warum werden Beschlussvorlagen, Anhänge und Erläuterungen zu Ausschüssen und Stadtratssitzungen seit Anfang des Jahres ohne ersichtlichen Anlass nicht mehr auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht? So lautet die Frage, die derzeit nicht nur viele brüskierte Meißner Stadträte bewegt.

Schon im Verwaltungsausschuss am Mittwochabend wird Raschke die Frage wohl beantworten müssen. Denn nach wie vor herrscht fraktionsübergreifend Unverständnis, was den Oberbürgermeister bewogen hat, mehr Intransparenz und weniger Bürgerinformation den Weg zu ebnen. Dass das von seinem Büro als Grund angegebene Gerichtsurteil gegen eine Freiberger Stadträtin als Erklärung nicht ausreicht, zeigt der Blick in die umliegenden Städte und Gemeinden.

So kennt beispielsweise auch der Radebeuler Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) das Urteil. Es untersagte einer Stadträtin, interne Unterlagen vor einer Sitzung auf ihrer Homepage zu veröffentlichen (SZ berichtete). „Für unser im Internet frei zugängliches Informationssystem hat das aber keine Auswirkungen. Das ist und bleibt öffentlich, mitsamt Anlagen und Vorlagen“, sagt Wendsche. Das sei in Radebeul schon länger üblich und werde von den Bewohnern wertgeschätzt.

Das Vorgehen seines Meißner Amtskollegen sei aber durchaus erlaubt, wenn auch diskussionswürdig. Der Sächsische Städte- und Gemeindetag schreibe nur Mindestanforderungen gesetzlich vor. Demnach müssen vor Sitzungen lediglich Ort, Zeit und Tagesordnung an die Stadträte versandt werden. Einen gesetzlichen Anspruch für Bürger gibt es nicht. „Wir haben in der Geschäftsordnung unseres Stadtrates aber klar festgelegt, Beschlussvorlagen vor öffentlichen Sitzungen gleichzeitig an die Stadträte und die Presse weiterzugeben“, so Wendsche. In Meißen gebe es anscheinend eine andere Geschäftsordnung.

Keine Online-Dokumente zu Stadtratssitzungen gibt es für die Bürger in Großenhain. Dafür, sagt Pressesprecherin Diana Schulze, veröffentlicht die Stadtverwaltung eine Woche vor den Treffen der Gremien die ausführliche Tagesordnung sowohl in der Lokalausgabe der SZ als auch in Papierform – diese einsehbar im Großenhainer Rathaus für jeden Einwohner.

Auch in Riesa sind die Unterlagen in der Regel öffentlich verfügbar. „Das ist bei uns schon seit geraumer Zeit so und soll sich auch nicht ändern“, sagt Riesas Stadtsprecher Uwe Päsler. Von einem Gerichtsurteil, das ein anderes Vorgehen rechtfertigen würde, wisse er nichts.

Ein solches Urteil wäre sicher auch dem juristischen Referenten der Freitaler Stadtverwaltung aufgefallen, sagt der Sprecher Matthias Weigel. Bisher sei davon aber nichts bekannt. In Freital sei man bestrebt, den Bürgern Informationen in „größtmöglicher Transparenz“ auf der Homepage anzubieten. Dazu zählten auch Sitzungsunterlagen. Auch hier gebe es Vorab-Informationen für die Presse. Ohne das Vorgehen des Meißner Oberbürgermeisters zu bewerten, macht Weigel auf das vor einigen Jahren in der Politik befürwortete Informationsfreiheitsgesetz aufmerksam. Das Vorgehen in Meißen widerspreche diesem eindeutig.

Was Olaf Raschke dazu sagt, wird wohl erst am Mittwoch bekannt. Eine telefonische Anfrage in seinem Büro mit Bitte um einen Rückruf blieb bis zum Redaktionsschluss für diese Ausgabe unbeantwortet.

