Weiter dicke Luft wegen Ausbauplänen Eine Woche nach den Anwohnerprotesten gibt es noch immer offene Fragen wegen schädlicher Immissionen.

Seit 1995 produziert und recycelt Schaumaplast Verpackungen und Formteile aus EPS. Das 12 000 Quadratmeter große Firmengelände genügt nicht mehr. © Claudia Hübschmann

Die Zukunft der Anwohner in der Nähe des Gewerbegebietes Augustusberg solle auch für die Kinder und Kindeskinder der hier lebenden ohne gesundheitliche Einschränkungen gesichert werden. Weil das als gefährdet anzusehen ist, sei der Protest in der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag so deutlich ausgefallen. Das sagt eine der knapp 30 Bewohner und Bewohnerinnen, die gegen die vom Stadtrat genehmigte Erweiterung des Verpackungsherstellers Schaumaplast im Rathaus protestierten (die SZ berichtete). Hauptpunkte der Kritik sind fehlende Filteranlagen der Firma und ein aus Sicht der Anwohner nicht ausreichender Kontrollmechanismus seitens der Umweltbehörden, was die Überprüfung von freigesetzten, gefährlichen Stoffen wie dem Nervengift Pentan oder Styrol anbelangt.

„In den letzten Jahren sind mehrfach Beschwerden an Schaumaplast und das Kreisumweltamt von uns Anwohnern schriftlich eingereicht worden“, sagt die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Es habe 2013 mehrere Anfragen – vom Kreisumweltamt bis hin zum sächsischen Landtag – gegeben. „Über ein Ergebnis wurden wir bis heute nicht informiert.“ Der SZ liegen diesbezüglich Anfragen und Antworten sowie Protokolle aus der Zeit zwischen Februar und November 2013 an bzw. aus dem Kreisumweltamt vor. Darin ist die Rede von freiwilligen Messungen von Schaumaplast sowie Kontrollen durch die Umweltbehörde aus dem Jahr 2011. Dabei seien keinerlei Grenzwerte überschritten worden.

Ein Sachbearbeiter des Kreisumweltamtes kündigte damals schriftlich an, weitere Anregungen der Anwohner in enger Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie aufzunehmen. Seitdem ist allerdings nichts passiert. „Wenn das Umweltamt nichts findet, ist es, weil es nichts finden will“, ist sich eine langjährige Anwohnerin am Augustusberg sicher. Von der Schärfe der wegen der neuen Ausbaupläne wieder aufkeimenden Diskussion zeigt sich Schaumaplast-Geschäftsführer Bernhard Hauck betroffen. Sein Betrieb verstehe sich als Teil von Nossen, die Mitarbeiter seien stolz darauf, in der Muldenstadt Produktionsstätten „auf dem aktuellen Stand der Technik zu betreiben“.

Entsprechende Baugesuche seitens Schaumaplast für eine Lagerhalle und eine kleinere Halle für die Konfektionierung von Produkten, befänden sich noch in der internen Planungsphase. „Bei diesen Plänen berücksichtigen wir natürlich alle baurechtlichen und gesetzlichen Vorgaben“, versichert Hauck. Nach einem Vorort-Termin bei Schaumaplast am 8. Juli 2013 mit Anwohnern, Vertretern des Landratsamtes Meißen, des Kreisumweltamtes und der unteren Immissionsschutzbehörde seien die Bewohner gebeten worden, ein Geruchstagebuch zu führen, um etwaigen Geruchsimmissionen nachgehen zu können. „Schaumaplast wurde ein solches bislang nicht vorgelegt“, erklärt Hauck. Anwohner Gerhard Hesse, selbst ehemaliger Mitarbeiter der Firma Schaumaplast, nimmt meistens am Abend zwischen 19 und 21 Uhr Gestank vom Firmengelände her war.

Er vermisst eine lückenlose Aufklärung, woher dieser Gestank kommt und ob dieser gesundheitsschädlich sein kann. „Außerdem befürchten wir Anwohner eine weitere Zunahme des ohnehin kaum erträglichen Lkw-Verkehrs, wenn der Beschluss des Stadtrates erhalten bleibt“, sagt Hesse.

Nossens Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) hat sich bisher nicht zu dem weiteren Vorgehen der Stadt geäußert, war am Mittwoch für die SZ nicht erreichbar. Nach SZ-Informationen empfängt er an diesem Donnerstag aber einige Anwohner persönlich , um mit ihnen wegen des Beschlusses ins Gespräch zu kommen. Vorerst unklar ist, ob es im nächsten Stadtrat im September ein Gesprächsangebot für die Anwohner mit Verantwortlichen von Schaumaplast geben wird.

Eine Anfrage der SZ vom vergangenen Dienstag an das Landratsamt Meißen, wie oft und auf welche Stoffe Kontrollen seitens des Kreisumweltamtes auf dem Betriebsgelände von Schaumaplast in Nossen durchgeführt werden, blieb bisher unbeantwortet.

