Weiter Bus statt Bahn im Müglitztal Die Städtebahn Sachsen hat den Schienenersatzverkehr zwischen Heidenau und Altenberg bis Freitag verlängert. Dann wird neu entschieden.

Der Schienenersatzverkehr auf der Müglitztalbahn wurde bis Freitag verlängert. © Frank Baldauf

Müglitztal. Der Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Heidenau und Altenberg wird einschließlich bis Freitag, 19. Januar, im Einsatz sein. Wie es ab Sonnabend weitergeht, wird die Städtebahn Sachsen GmbH nach der Streckenbesichtigungsfahrt am Freitag festlegen. Am Freitag wird auch darüber entschieden, ob der Wintersport-Express am Wochenende im Einsatz sein wird.

Den aktuellen Fahrplan des eingesetzten Schienenersatzverkehrs finden Sie auf der Homepage der Städtebahn Sachsen. (szo)

