Weiter Bangen um den Nicolaner Der Verkauf des Landhotels in Obergoseln zieht sich in die Länge. Der Neustart ist wieder verschoben.

Seit September vergangenen Jahres befindet sich das Landhotel „Zum Nicolaner“ in Insolvenz. Bei einem Verkauf soll das bisherige Konzept weitergeführt werden. © DA-Archiv/Dietmar Thomas

Die zurückliegenden Feiertage und die längere Krankheit eines Bankmitarbeiters nennt Matthias Meindel als Gründe dafür, dass die Insolvenz des Nicolaners noch nicht überwunden und das Landhotel noch nicht verkauft ist.

Meindel ist von der Chemnitzer Kanzlei Flöther & Wissing für die Insolvenzverwaltung und Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes eingesetzt worden. Er hatte bereits Ende vergangenen Jahres die Hoffnung, dass der Verkauf abgewickelt und ein Neustart im Januar möglich sei. Später sollte es bis Ostern klappen. „Wir sind noch nicht so weit, wie wir wollten“, gibt Meindel auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers zu.

Konzept soll weitergeführt werden

Zurzeit gebe es zwei Interessenten für den Nicolaner. Beide kämen aus der Region. Einer stehe dem Objekt nahe, meint Meindel. Der andere habe bereits mit dem Landhotel zusammengearbeitet und würde bei einer Übernahme einen Sachverständigen zurate ziehen. Wichtig sei, dass der neue Besitzer auf Kontinuität setze und an das bisherige Konzept anknüpfe. Ziel sei es, das Landhotel zu erhalten und in seinem Charakter weiterzuführen. Das heißt, es soll eine gutbürgerliche Küche mit hohem Niveau, einem guten Service in ländlicher Idylle, kombiniert mit dem Landhotel geben. Natürlich müsse auch ein wenig investiert werden, vorrangig in Farbe und die Möblierung. „Wir machen aber keine Experimente“, so Meindel.

Nun sei es an der Gläubigerbank in Süddeutschland, zu entscheiden, ob sie den geplanten Weg eines der Interessenten mitgeht. „Die Entscheidungsfindung läuft“, so Matthias Meindel.

Stammkunden halten durch

Der Nicolaner hat nach wie vor geöffnet. Gastronomie- und Hotelbetrieb laufen uneingeschränkt weiter. „Ein Großteil der Stammkunden, also der regelmäßigen Übernachtungsgäste, ist geblieben“, so der Insolvenzverwalter. Soweit ihm bekannt sei, halte auch das Personal weiter durch. Die Räume werden nach wie vor für Veranstaltungen und Beratungen gebucht.

Der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft des Hotels und Restaurants „Zum Nicolaner“ in Obergoseln, Wolfram Nicolai, hatte im September vergangenen Jahres beim Amtsgericht Chemnitz einen Antrag auf die Eröffnung einer Insolvenz gestellt, die im November erfolgte. Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit wurde damals das Zerwürfnis mit einem Darlehnsgeber angegeben. Das seit 23 Jahren bestehende und über die Grenzen Döbelns hinaus bekannte Hotel war zu diesem Zeitpunkt ausgebucht und die Löhne der Mitarbeiter über das Insolvenzgeld gesichert.

