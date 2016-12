Weiter aufwärts Die Bundesbank rechnet 2017 wirtschaftlich mit einem deutlichen Schwung. Getragen wird die Kojunktur von der Konsumlust der Verbraucher.

Zeigt her eure Tüten. Deutsche Verbraucher kurbeln die Wirtschaft an. © dpa

Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung der Bundesbank trotz gestiegener politischer Unsicherheiten rund um den Globus stärker wachsen als zunächst erwartet. „Hauptstütze ist die lebhafte Binnennachfrage, die von der günstigen Arbeitsmarktlage und von steigenden Einkommen der privaten Haushalte profitiert“, erläuterte Bundesbankpräsident Jens Weidmann am Freitag die neue Konjunkturprognose der Notenbank.

Für das laufende und das kommende Jahr setzte die Bundesbank ihre Wachstumserwartungen im Vergleich zur letzten Prognose aus dem Juni herauf. Die Experten rechnen nun mit einem jährlichen Zuwachs beim Bruttoinlandsprodukt von jeweils 1,8 Prozent. (Juni-Prognose: 1,7 für 2016, 1,4 für 2017).

In den beiden folgenden Jahren werde die deutsche Konjunktur ihr Tempo allerdings etwas drosseln, weil der Privatkonsum an Schwung verliere. Steigende Energiepreise würden die Kaufkraft der Verbraucher schmälern. Zudem stünden demografisch bedingt weniger Menschen zusätzlich für eine Erwerbstätigkeit bereit, was den Konsumzuwachs dämpfe.

Der Export, der derzeit unter der Schwäche des Welthandels leidet und im Oktober gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozent auf 101,5 Milliarden Euro gesunken ist , wird nach Einschätzung der Bundesbank zwar wieder an Kraft gewinnen. „Aber dies wird voraussichtlich keinen vollständigen Ausgleich für die weniger schwungvolle Binnenkonjunktur bieten.“ Die Experten erwarten daher für 2018 und 2019 ein etwas schwächeres Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent beziehungsweise 1,5 Prozent.

Die Verbraucherpreise in Deutschland dürften allmählich steigen. Für das laufende Jahr gehen die Notenbank-Ökonomen – gemessen am europäischen harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) – von einer Teuerungsrate von 0,3 (Juni-Prognose: 0,2) Prozent aus. Für 2017 wird eine Inflationsrate von 1,4 (1,5) Prozent veranschlagt. Sie könnte allerdings höher ausfallen, da sich Rohöl zuletzt deutlich verteuert habe, erklärt die Bundesbank. Wegen des erwarteten stärkeren Anstiegs der Arbeitskosten könnte die Teuerung 2018 den Experten zufolge auf 1,7 Prozent und ein Jahr später auf 1,9 Prozent zulegen. Die Inflation würde sich damit der Marke von knapp unter 2 Prozent nähern, bei der die Europäische Zentralbank Preisstabilität gewahrt sieht.

Angesichts der robusten Konjunktur und niedriger Zinsen kann der deutsche Staat nach Einschätzung der Bundesbank auch in nächster Zeit Überschüsse erwirtschaften. Im ersten Halbjahr 2016 lag das Plus bezogen auf die gesamte Wirtschaftsleistung bei 1,2 Prozent. Deutschland ist damit weit entfernt von der Schuldenobergrenze des Euro-Stabilitätspaktes, die ein Defizit von 3,0 Prozent der Wirtschaftsleistung erlaubt.

Zudem ist eine Gesamtverschuldung von maximal 60 Prozent der Wirtschaftsleistung erlaubt. Deutschlands Schuldenquote dürfte kontinuierlich sinken und könnte im Jahr 2019 die Marke von 60 Prozent erreichen, sagte die Bundesbank voraus. (dpa)

