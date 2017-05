Weiter Arbeiten am Güterbahnhof Seit 2015 wird gebaut. Und noch immer gibt es etwas zu tun.

© Symbolfoto: dpa

Am Güterbahnhof Riesa wird noch immer fleißig gearbeitet. „Zum jetzigen Zeitpunkt werden die noch notwendigen Restleistungen abgearbeitet“, teilte eine Sprecherin der Bahn auf SZ-Anfrage mit.

In den Jahren 2015 und 2016 wurde die Infrastruktur am Güterbahnhof (Nordseite) komplett umgebaut – es ist das größte Bauprojekt am Riesaer Bahnhof seit der Wende. 14 neue Weichen und rund 5400 Meter neue Gleise wurden dabei verbaut. Neben den Weichen und Gleisen wurden auch die Beleuchtungsanlagen, die Weichenheizungsanlagen sowie die Leit- und Sicherungstechnik auf einen neuen technischen Stand gebracht, heißt es vonseiten der Bahn.

Und auch in den kommenden Jahren wartet noch Arbeit auf die Eisenbahner: „Die Infrastruktur am Güterbahnhof muss ständig instand gesetzt werden, um den Eisenbahnbetrieb aufrechtzuerhalten“, so die Bahnsprecherin. Auswirkungen auf den Personenverkehr sind dadurch jedoch nicht zu erwarten.

zur Startseite