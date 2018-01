Weit weniger Asylanträge

Die Fingerabdrücke eines Flüchtlings, der nach eigenen Angaben aus Eritrea kommt, werden in einer Erstaufnahmestelle für den Asylantrag registriert. © arifoto UG/Michael Reichel/dpa

Berlin. Die Zahl der neuen Asylanträge in Deutschland ist 2017 auf gut 186 000 zurückgegangen. Das gab Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) am Dienstag in Berlin bekannt. 2016 waren es noch etwa 280 000 Menschen und 2015 rund 890 000, die in Deutschland Asylanträge gestellt hatten.

Die Zahl der Abschiebungen ging auf etwa 26 000 zurück. 2016 waren es rund 28 000. De Maizière sagte weiter, die Zahl der Altfälle und die Dauer der Verfahren seien deutlich reduziert worden. 2017 seien rund 600 000 Entscheidungen über Asylverfahren getroffen worden. (dpa)

zur Startseite