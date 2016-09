„Weit verbreiteter Alltagsrassismus“ OB Ahrens findet vor dem Stadtrat klare Worte. Für einige kommt die Aussprache zu spät.

Mitten im Medienrummel: Oberbürgermeister Alexander Ahrens spricht am 15. September auf dem Kornmarkt mit aufgebrachten Bürgern. © dpa

Nach der Gewalt vor zwei Wochen auf dem Kornmarkt überschlugen sich in Bautzen die Ereignisse: Ausgangssperren, Polizeikontrollen, Demos, Lichterkette, Bautzen-Gipfel und Medienrummel. In einer Aktuellen Stunde sollte in der Stadtratssitzung am Mittwoch über Lösungen für den Kornmarkt debattiert werden. Bis in den späten Abend ging die Diskussion. Vorschläge gab es wenige. Es dominierte eine Rückschau mit vielen Anschuldigungen.

Polizeipräsident Conny Stiehl berichtete von den Vorfällen am Abend des 14. Septembers – von den 80 Rechten, die sich auf dem Kornmarkt vor den Asylbewerbern aufbauten. „Ich möchte nicht sagen, wer Täter und wer Opfer war, das wird ermittelt“, so Stiehl. Grünen-Stadtrat Claus Gruhl kritisierte daraufhin, dass eine von der Polizei früh geäußerte Schuldzuweisung gegen die Asylbewerber zu einer völlig falschen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit geführt habe. „Von den Asylbewerbern wurde der erste Stein geworfen“, nahm wiederum Stiehl die Äußerung des Bautzener Revierchefs Uwe Kilz in Schutz. 90 Ermittlungsverfahren stehen laut Polizeichef mittlerweile im unmittelbaren Zusammenhang mit den Krawallen.

Lichterkette reicht nicht

Es sei deutlich zu erkennen, dass Bautzen von Nazis aus der Region als Schaubühne benutzt werde, erklärte Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos). Ein großes Problem sei in Bautzen der „weit verbreitete Alltagsrassismus“. „Wir müssen hier als Zivilgesellschaft eine Antwort finden. Da reicht keine Lichterkette.“

Zur Sprache brachten die Stadträte die Forderung, künftig die Bürgervertreter eher in die Aktionen der Verwaltung einzubinden. Seit den Vorfällen am Kornmarkt seien 14 Tage verstrichen, ohne dass sich der Stadtrat positionieren konnte. „Jetzt ist es zu spät“, so CDU-Stadtrat Karsten Vogt.

Auch der „Erpresserbrief“ war Thema. In diesem räumten rechtsextreme Gruppen der Politik Zeit zum Handeln ein, behielten sich aber vor, wieder zu mobilisieren. „Ich lasse mir als Stadtrat nicht gern ein Ultimatum unterjubeln“, tadelte Cornelia Heyser (Die Linke). OB Ahrens betonte mehrmals, dass er sich nicht erpressen lasse. Auch werde er sich trotz seines Gesprächsangebotes an die Rechten nicht mit einschlägig Vorbestraften an einen Tisch setzen. Er wolle aber die Gesichter sehen, die sich hinter den Gruppen verbergen.

Streetworker sind kein Allheilmittel

Torsten Wiegel, der Chef des Steinhauses, brach erneut eine Lanze für den Einsatz von Streetworkern. „Wir reden seit gefühlt 20 Jahren darüber“, kritisierte er. Dabei gehe es nicht allein um den Kornmarkt. Auch das Allende-Viertel und Gesundbrunnen seien Problemorte. Für die mobile Jugendarbeit dort würden fitte Leute gebraucht. Das seien keine Jobs für Studienabgänger, betonte Wiegel hinsichtlich des hohen Anspruchs, der hier an die Streetworker gestellt werde. Gleichzeitig warnte der Steinhaus-Chef davor, den Einsatz von Streetworkern als Allheilmittel zu sehen. Ein großes Fragezeichen steht hinter der Finanzierung neuer Sozialarbeiter. Seitens des Landkreises sei nicht vorgesehen, ein mobiles Team nach Bautzen zu schicken. Bleibt die Möglichkeit der Stadt, Streetworker aus eigener Tasche zu bezahlen.

Eine Bürgersprechstunde im öffentlichen Raum und die Überlegung, dass Polizei und Ordnungsamt gemeinsam auf dem Kornmarkt Streife laufen, waren zwei von wenigen Lösungsvorschlägen des Abends.

