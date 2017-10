Weit über 1000 Einsätze wegen Sturmschäden in der Oberlausitz Umgestürzte Bäume, beschädigte Autos, abgedeckte Dächer - aber zur Stunde zum Glück keine ernsthaft verletzte Personen. Das ist die vorläufige Bilanz des Sturms in der Oberlausitz.

In Görlitz auf der Robert-Bosch-Straße hat es durch den starken Sturm das komplette Dach bei dem Küchenstudio XXL abgedeckt. Weitere Fotos aus Görlitz und anderen Orten im Kreis in unserer Bildergalerie. © Danilo Dittrich

Görlitz. In der Nacht und am Morgen hat der Sturm über der Oberlausitz beträchtliche Schäden angerichtet. Nach einer vorläufigen Bilanz der Polizei am Vormittag gingen allein dort weit über 100 Notrufe ein. Vor allem umgestürzte Bäume sorgten für Feuerwehreinsätze. Dächer wurden abgedeckt, Autos durch herumfliegende Ziegel beschädigt.

Stand zehn Uhr war die gute Nachricht, dass zumindest keine Verletzten zu vermelden waren. Die Rettungsleitstelle, bei der alle Einsätze letztlich koordiniert werden, verzeichnete zu diesem Zeitpunkt um die 1 400 Einsätze. (szo)

zur Startseite