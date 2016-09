Weistropper halten ordentlich mit In einem Nachholspiel setzt sich Lok Nossen beim Weistropper SV Klipphausen mit 5:1 (2:0) durch.

In einem Nachholspiel des Kreispokals setzte sich am Sonnabend Lok Nossen beim Weistropper SV Klipphausen mit 5:1 (2:0) durch. Allerdings täuscht das klare Ergebnis, bis zur Schlussphase der Partie bot der Tabellen-Dreizehnte der Kreisliga A dem Gästeteam Paroli. „In der ersten Halbzeit schlafen wir zweimal, nach dem Anschlusstreffer war aber mehr drin“, sagte Weistropp-Trainer Rene Drechsel. Die Nossener legten zunächst durch Tore von Stephan Großjohann (15.) und Dominik Jakob (44.) vor. Tim Hoffmann brachte die Platzbesitzer wieder heran (59.). In der 75. Minute musste Falk Hiller mit der Ampelkarte in die Kabine, danach nutzte die Lok-Elf ihre zahlenmäßige Überlegenheit zur Resultatserhöhung. Großjohann (82.), Jakob (89.) und Sebastian Drozdzol (90.) trafen für den in dieser Saison bislang punktlosen Kreisoberligisten.

Am Wochenende des 8./9.Oktober wird mit 16 Spielen die Erste Hauptrunde ausgetragen. Nossen gastiert dann beim SV Strehla II, in Berbisdorf steigt der Derby-Knüller gegen Radeburg. (jj)

