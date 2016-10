Weißwassers Wehr ist Vorreiter im Kreis Die Kameraden können jetzt schneller und einfacher Brände löschen und Menschen retten als andere Wehren im Landkreis Görlitz. Darüber freut sich auch das Umland.

Zum Tag der offenen Tür bei der Freiwilligen Feuerwehr Weißwasser konnten die Besucher auch die neue Drehleiter bewundern. © Rolf Ullmann

Im gesamten Landkreis Görlitz hat die Freiwillige Feuerwehr Weißwasser seit vergangenem Sonnabend die erste Drehleiter der neuesten Generation. Hunderte Bürger sowie Feuerwehrkameraden aus dem Umland erlebten die offizielle Übergabe beim Tag der offenen Tür im Feuerwehrtechnischen Zentrum in Weißwasser.

Die technischen Daten sprechen für sich. Die 30 Meter lange und automatisch steuerbare Leiter verfügt über ein Gelenkteil und einen Gelenkkorb mit Direkteinstieg, Krankentrage-Halterung, Rollstuhlrampe sowie integriertem Strahlrohr. „Von der neuen Drehleiter profitieren vor allem die Einwohner von Weißwasser und den Umlandgemeinden. Denn bei Einsätzen der Menschenrettung und Brandbekämpfung kommen wir künftig schneller, näher und einfacher an schwierige Stellen wie Dachfenster oder Gauben“, erläutert Weißwassers Wehrleiter Gerd Preußing die Bedeutung der Neuanschaffung, die endlich einen 25 Jahre alten Vorgänger ersetzt.

Überhaupt ist die neue Drehleiter ein Allround-Talent. Bei Autounfällen kann ihr Kranbetrieb bis vier Tonnen genutzt werden. Dank des 500-Kilo-Korbes können in Zukunft selbst schwergewichtige Patienten samt Trage transportiert werden. Eingebaute Computertechnik der Leiter gleicht Neigungen des Löschfahrzeuges von bis zu 14 Grad aus, wodurch das Fahrzeug nicht mehr nur auf ausgewiesenen Flächen stehen muss. Gelenkfunktionen ermöglichen zudem Einsätze in der Tiefe, wie beispielsweise an Böschungen oder bei Eiseinbrüchen an Gewässern. Und: Die neue Drehleiter schützt mit ihren eingebauten Kameras sogar Leib und Leben der Kameraden. „ Bisher löschten die Kameraden vom Drehleiterkorb aus die Brände mit dem Strahlrohr und unter Pressluftatmung. Die Luft reicht für maximal 30 Minuten, dann muss gewechselt werden“, weiß Gerd Preußing. Künftig können Brände ohne Korbbesatzung gelöscht werden. Vom Fahrzeug aus bedienbare Kameras, Bildschirme, Computertechnik und spezielle Funktionen ermöglichen Löscheinsätze, ohne dass ein Kamerad auf der Leiter steht.

Doch ohne ausgebildete und trainierte Kameraden kommen Feuerwehren und Technik auch in Zukunft nicht aus. „Wir brauchen neue Mitglieder und Nachwuchs. Vor allem, um die Tagesbereitschaft abzusichern. Das ist unser derzeit größtes Problem“, weiß Kreisbrandmeister Peter Eichler. Von diesen Problemen erfuhren die Besucher beim Tag der offenen Tür ebenfalls.

