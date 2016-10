Weißwassers schönste Balkone Die Wohnungsbaugesellschaft animiert ihre Mieter mit einem Wettbewerb zum Gärtnern. Nun stehen die Gewinner fest.

Ein Meer aus Geranien und Petunien ziert den Balkon von Monika Devantier in der Hanns-Eisler-Straße in Weißwasser. Damit hat die 75-jährige Hobbygärtnerin bei ihrer dritten Teilnahme am Balkonwettbewerb das erste Mal gewonnen.



Ein Balkon ganz ohne Pflanzen – für viele undenkbar. Das, was einige Mieter der Wohnungsbaugesellschaft Weißwasser (WBG) auf ihren Balkonen gemacht haben, geht aber weit über einfache Blumenkästen und ein paar Geranien hinaus. Stattdessen sind mit viel Arbeit und Liebe zum Detail kleine Oasen entstanden. Die schönsten Balkone sind nun beim Balkonwettbewerb von der WBG ausgezeichnet worden. Und das bereits zum elften Mal.

„Jahr für Jahr gibt es erstaunlich schöne, manchmal auch sehr eigenwillige und kreative Varianten zu bestaunen“, sagt WBG-Geschäftsführerin Petra Sczesny. Einhundert davon sind in die diesjährige Wertung des Balkonwettbewerbs eingegangen und fünf beim Mieterjubiläum geehrt worden. Bei den meisten handelt es sich um alte Bekannte, die auch schon in den vergangenen Jahren teilgenommen haben. „Aber es freut mich auch, dass es ein Neuling geschafft hat, den Kreis der Erfolgsverwöhnten zu durchbrechen“, meint Petra Sczesny. So belegt Familie Feller aus der Schillerstraße den dritten Platz. Das ist das erste Mal, dass ein Balkon aus der dortigen Wohnanlage einen Medaillenrang erreicht. Die Familie muss sich den dritten Platz allerdings noch mit zwei anderen Hobbygärtnern aus Weißwasser teilen, mit denen Punktgleichheit herrscht. Darunter auch der ungewöhnliche Balkon von Georg Grimme in der Bertolt-Brecht-Straße. „Er passt seinen Balkongarten nicht nur den Jahreszeiten an, sondern wird bestimmt schon an der Weihnachtsdeko arbeiten“, erklärt die WBG-Chefin. Die Vorjahressieger Ingrid und Karl-Heinz Möhle haben es mit ihrem Balkon am Albert-Schweitzer-Ring in diesem Jahr erneut auf einen Medaillenrang geschafft. Zum insgesamt sechsten Mal, wie Petra Sczesny mitteilt.

Beim ersten und zweiten Platz ist die Entscheidung ganz knapp ausgefallen. So trennt die Balkone von Erna und Siegmund Kubisch in Boxberg und von Monika Devantier in der Hanns-Eisler-Straße in Weißwasser nur ein Punkt. Familie Kubisch belegt am Ende wie im Vorjahr den zweiten Platz und Monika Devantier ist die Gewinnerin des Wettbewerbs. Als Dankeschön haben alle Preisträger – gestaffelt nach der Platzierung – von der Wohnungsbaugesellschaft jeweils einen Blumenstrauß und einen Gutschein für die Bepflanzung im kommenden Jahr erhalten, erklärt Uwe Mühle von der WBG. Das sei auch als Anreiz gedacht, um weiterzumachen.

Der Balkonwettbewerb ist von der WBG anlässlich des „Tag der Sachsen“ in Weißwasser im Jahr 2005 ins Leben gerufen worden. Die Entscheidung, wer den schönsten Balkon hat, wird dabei von einer zehnköpfigen internen Jury der WBG getroffen. Damit soll sichergestellt werden, dass möglichst viele Ansichten und Geschmäcker in die Bewertung der Balkone einfließen, so Uwe Mühle.

Hobbygärtner, die auch gewinnen wollen, können sich noch bis zum 29. Oktober an der SZ-Gartenolympiade beteiligen. Prämiert werden unter anderem die kreativsten Grüngestaltungen in Garten, Balkon oder Wohnzimmer.

