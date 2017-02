Weißwassers schöne Seiten Kurse, Ideen und Angebote gibt es genug. Anett Felgenhauer und Anja Holub helfen nun dabei, sie aufzuspüren.

Noch sind die Schaufenster in der Schmiedestraße 3 grau und leer. Anett Felgenhauer (l.) und Anja Holub wollen das mit ihrem Projekt „sichtbar“ ändern und den Weißwasseranern helfen, ihre Stadt positiv zu sehen. © Joachim Rehle

Vorurteile halten sich wie Unkraut. Eines der beliebtesten lautet: „Hier ist doch nix los!“ Jenseits der Hotspots dieser Welt macht es fast überall Orte madig. Weißwasser bildet da keine Ausnahme. Hier gibt‘s ja noch nicht mal ein Kino, heißt ein Satz, der schon fast das Potenzial zum geflügelten Wort hat, oder: Seit das Volkshaus nicht mehr da ist, passiert hier nicht mehr viel. – Sätze wie diese haben Anett Felgenhauer und Anja Holub über. Weißwasser hat viel zu bieten, finden die beiden Weißwasseranerinnen.

Aber was nützen Angebote, wenn sie keiner kennt? Das haben sich die beiden auch gefragt und eine Initiative gestartet, die die Frage überflüssig machen soll. Inzwischen ist daraus ein Projekt geworden. Es nennt sich „sichtbar“ und funktioniert genauso wie es heißt. „Wir geben unseren Lieblingsorten und gern genutzten Angeboten ein Gesicht und begeistern damit vielleicht auch andere“, sagt Anja Holub.

Im Fokus stehen die Möglichkeiten, die die Bürger in ihrer Stadt haben und vielleicht gar nicht kennen. Ein weiterer Blick gilt den Personen, die hinter den Angeboten stehen und sie erst ermöglichen. Ziel ist ein Überblick über die Lebensvielfalt in Weißwasser, der die um sich greifende negative Grundstimmung positiv beeinflusst, so Anett Felgenhauer. „So kann keiner mehr behaupten, in der Stadt sei nichts los und schöne Ideen gehen nicht mangels Zuspruch verloren.“

Verortet ist das Projekt in der „Sichtbar“. Als Domizil für diese ganz andere und in der Stadt bisher einmalige „Bar „dient die Galerie Kunstschmiede. Hier entsteht ein Ort der Begegnung, wo Kontakte geknüpft und Präsentationen gezeigt werden können. Dabei geht es in erster Linie um nichtkommerzielle, also gemeinnützige Angebote. „Wir wollen Leute dazu einladen, zu uns zu kommen. Wir sorgen dann dafür, dass sie mit ihren Projekten und Angeboten sichtbar werden“, so Anja Holub.

In den Schaufenstern der Sichtbar zum Beispiel. Dort soll ein Ausschnitt der Projekte vorgestellt werden, und die Macher dahinter. Sie sollen Antworten geben auf Fragen wie „Was macht das Leben in Weißwasser lebenswert?“, „Wo gehe ich gern hin?“ oder „Warum engagiere ich mich für eine bestimmte Sache?“

Manche Vernetzungen ergeben sich ganz von selbst. Anett Felgenhauers Kinder gehen in die erst vor wenigen Monaten neu gegründete Volleyball-Gruppe der TSG Kraftwerk Boxberg/Weißwasser in der Sporthalle des Landau-Gymnasiums. Es gibt zwei Trainingsgruppen für Jungs – Jahrgänge 2006 bis 2008 und 2003 bis 2005. sie trainieren mittwochs und freitags jeweils um 16.30 Uhr und um 18 Uhr.

Beide Gruppen suchen noch interessierten Nachwuchs. „Natürlich kommt das bei uns ans Schwarze Brett. Solchen Angeboten eine Plattform zu geben, sie sichtbar zu machen, dafür sind wir da“, sagt die Projektleiterin und stolze Mutter. Und noch eine Ermunterung hinterher: „Einfach mal vorbeikommen und Probetraining absolvieren. Vielleicht ist das ja was für euch!“

Finanziert wird das Projekt über das Programm Neulandgewinner der Robert-Bosch-Stiftung. Seit 2013 fördert sie Bürgerinitiativen in ländlichen Regionen Ostdeutschlands, die die Lebensqualität vor Ort verbessern. Partner ist das Thünen-Institut für Regionalentwicklung. Mittlerweile werden über 50 Initiativen gefördert.

Aufgenommen zu werden war gar nicht so einfach. „sichtbar“ musste sich gegen über 100 Bewerbungen durchsetzen. Nur 18 davon wählte die Jury aus, darunter ist ein zweites Projekt aus Weißwasser. Es nennt sich „Lausitzer Sterne“, wurde von der Geschäftsführerin des Sozialen Netzwerks Lausitz, Manuela Thomas, eingereicht und will das Engagement und damit die Verbundenheit mit der Stadt fördern.

Was „sichtbar“ leisten kann und will, haben Anett Felgenhauer und Anja Holub am vergangenen Freitag vorgestellt und dazu viele Organisatoren aus Sport, Kultur und Gesellschaft eingeladen. Vertreter von Sportvereinen, vom Stadtchor oder vom Sozialen Netzwerk Lausitz, das sich unter anderem in der Nachbarschaftshilfe engagiert, waren da, insgesamt fast 20 Leute. Alles gut? „Wir waren sehr zufrieden“, so die Bilanz von Anett Felgenhauer.

Nun geht es im nächsten Schritt darum, die frischen Beziehungen zu pflegen und für die weitere Zusammenarbeit mit den jeweils Verantwortlichen Kontakt aufzunehmen. Richtig ins Laufen kommen soll „sichtbar“ ab April. In den Schaufenstern in der Schmiedestraße tut sich jetzt schon was … Das Projekt läuft bis Ende 2018. Am Ende soll so etwas wie eine Projektbörse nach dem Motto „Suche - Biete“ eine positive Sicht der Weißwasseraner auf ihre Stadt möglich machen helfen.

Kontakt: „sichtbar -wsw“, Schmiedestr. 3, Weißwasser. Das Projekt „sichtbar-Weißwasser“ wird im Rahmen des Programms „Neulandgewinner - Zukunft erfinden vor Ort“ von der Robert Bosch Stiftung gefördert. Mails gehen an sichtbar-wsw@web.de

