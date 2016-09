Weißwassers Radsportler tun sich zusammen Gemeinsam mit dem Rennrad unterwegs, war in Weißwasser bisher nur auf privater Ebene möglich. Jetzt kommt Bewegung in die festgefahrene Lage.

Detlef Brendler und Arnd Panoscha gründen eine Radsportabteilung. © privat

Weißwasser. Rennradfahren in der Gruppe macht viel mehr Spaß. Da ist sich Rennradler Detlef Brendler sicher. Und ein gezieltes Training funktioniert in der Gemeinschaft auch besser, findet er. Deshalb wurde in Weißwasser schon vor einiger Zeit die Idee geboren, einen Radsportverein zu gründen. „Leider gelang dies trotz zahlreicher Bemühungen bisher nicht“, so Brendler. Nun endlich erfüllt sich der Wunsch des Weißwasseraners. Denn bei Arnd Panoscha und dem SV „Grün-Weiß“ stießen er und weitere Hobbysportler auf offene Ohren. Am Sonntag ist es so weit. Dann wird beim SV Grün-Weiß offiziell die Abteilung Radsport gegründet. „Spaß an Bewegung und Fitness stehen im Vordergrund. Aber auch die Geselligkeit und das gemeinsame Kräftemessen kommen nicht zu kurz“, so Brendler.

Radsportarten boomen und sind bei Jung und Alt so beliebt wie nie zuvor. Ob Radball, Spinning, Downhill, BMX, Bikepolo, Radwandern oder Rennradfahren – für jede dieser Radsportarten gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Vereinen und Aktiven. In Weißwasser gibt es bislang kaum entsprechende Angebote. Das gilt auch und insbesondere für Rennradler, die in der Region meist allein ihrem Hobby nachgehen. Dank Detlef Brendler ist die sportliche Lücke ab Sonntag Geschichte.

Durch die Unterstützung des Vereins steht das Turnerheim bereits als Heimstatt der neuen Abteilung fest. Zu bestimmten Trainingszeiten können die Radsportler sowohl Turnhalle, Fitnessraum, Umkleideräume als auch den Mountainbike-Parcours auf dem Vereinsgelände nutzen. Für jeden, der es sich zutraut, werden außerdem Trainingseinheiten auf der Radrennbahn in Cottbus durchgeführt. Schließlich benötigen Radsportler neben Kraft und Ausdauer auch ein Grundlagentraining, um an individuellen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Persönlich sind dem engagierten Freizeitsportler Detlef Brendler zudem Werte wie Hilfsbereitschaft, Verantwortung, Disziplin, Respekt, Toleranz und Rücksichtnahme in der Abteilung und im gesamten Verein wichtig. „Schließlich soll die Radsportabteilung offen für Mitglieder jeden Alters, für Männer und Frauen und Radsportler unterschiedlichen Leistungsniveaus sein“, begründet der Initiator seine Haltung.

Weitere Unterstützung für die neue Abteilung kommt vom Eissport. Durch den Einsatz von Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach und des Proficlubs EHC Lausitzer Füchse können die Mitglieder des neuen Radsportvereins künftig bei schlechtem Wetter und in den Wintermonaten die Fitnessbikes der Eishockey-Profis zum Training mitnutzen. „Dafür schon jetzt unseren Dank“, meint Brendler. Dass es in der Region ausreichend Interessenten für die neue Abteilung gibt, davon ist auch SV Grün-Weiß Geschäftsführer Arnd Panoscha überzeugt. Sie alle sind eingeladen, zur öffentlichen Gründungsveranstaltung am Sonntag, um 9.30 Uhr, im Turnerheim vorbeizukommen. Dort wird umfassend über die neue Abteilung informiert, bevor es anschließend zu einer 50 Kilometer langen Ausfahrt mit Rennrädern geht. Kleiner Tipp: Helm, Trinkflaschen und Fitnessriegel nicht vergessen!

18. September, 9.30 Uhr, Turnerheim, Weißwasser.

