Weißwassers OB-Wahl ist im September Der Stadtrat hat sich darauf geeinigt, dass die Einwohner zur Bundestagswahl auch über den neuen Rathauschef entscheiden. Als Kandidat tritt bisher nur Torsten Pötzsch an.

Der Oberbürgermeister von Weißwasser, Torsten Pötzsch, tritt wieder zur Wahl an. © Wolfgang Wittchen

Die Bürger werden am 24. September einen neuen Oberbürgermeister wählen. Für dieses Datum hat sich am Mittwochabend der Stadtrat ausgesprochen. Parallel wird ein neuer Bundestag gewählt. Mit dem einheitlichen Termin könnten Kosten gespart werden, außerdem sei eine höhere Wahlbeteiligung für die OB-Wahl garantiert, hieß es in der Sitzung.

Die erste Amtszeit des aktuellen Oberbürgermeisters, Torsten Pötzsch, endet im November. Er hat bereits bekanntgegeben, dass er sich zur Wiederwahl stellen wird. Wahlvorschläge können aber erst nach der Bekanntmachung des Wahltages abgegeben werden. Bis zum 27. Tag vor der Wahl haben Bewerber Zeit, ihre Kandidatur offiziell einzureichen. Bisher ist Pötzsch der einzige, der sich öffentlich zu seinen Ambitionen auf den Weißwasseraner Oberbürgermeistersessel bekennt. (sdt)

zur Startseite