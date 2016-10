Weißwassers OB sucht Hilfe in Brüssel Die Beratung der Bürgermeister des Kohlereviers mit einem Staatssekretär aus Dresden endete ohne greifbare Ergebnisse.

Sucht Hilfe in Brüssel: Weißwassers OB Torsten Pötzsch © jens trenkler

Weißwasser. In der kommenden Woche wollen die Rathauschefs von Spremberg und Weißwasser, Christine Herntier (parteilos) und Torsten Pötzsch (Wählervereinigung Klartext), nach Brüssel reisen. Die beiden Sprecher der Lausitzrunde suchen dort das Gespräch mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments, um sie für die aktuellen Sorgen der Region zu sensibilisieren. Zur Lausitzrunde gehören Bürgermeister vor allem aus dem Braunkohlerevier.

Eine Beratung der Lausitzrunde am Donnerstag mit dem sächsischen Wirtschafts-Staatssekretär Hartmut Mangold endete in Weißwasser ohne greifbare Ergebnisse. Die anwesenden Bürgermeister hatten vom eingeladenen Staatssekretär einen Hoffnungsschimmer in Sachen Finanzen erwartet. Schließlich leiden zahlreiche Kommunen im Lausitzer Braunkohlerevier darunter, dass sie vorab ausgereichte Gewerbesteuern in Millionenhöhe an den Vattenfall-Konzern zurückzahlen müssen.

Mangold habe die Lausitzrunde jedoch auf die Finanzzuweisungen an die Kommunen im kommenden Jahr vertröstet, sagte Schleifes Bürgermeister Reinhard Bork (parteilos) nach der Beratung. Eine Sonderbehandlung der Gemeinden im Revier werde es nicht geben, um keine Begehrlichkeiten in anderen Regionen Sachsens zu wecken.

Für Schleife bedeutet das zum Beispiel, dass praktisch kein Geld für Investitionen vorhanden ist. „Wir können in der Gemeinde nur noch die nötigsten Dinge machen“, ärgerte sich Bork. Die Rückzahlungsforderungen von Vattenfall hätten den Ort schwer getroffen, nun helfe auch der Freistaat nicht weiter. „Wir sind immer noch in Wallung“, sagte der Schleifer Bürgermeister noch eine Stunde nach dem Gespräch der Lausitzrunde mit dem Staatssekretär.

Bad Muskau ist laut Bürgermeister Andreas Bänder (CDU) zwar nicht von Rückzahlungen an Vattenfall betroffen, doch das Stadtoberhaupt zeigte sich solidarisch mit den Kommunen im Kohlerevier. „Wir sitzen in einem Boot. Der Bund will die Energiewende, da darf er jetzt die Region nicht allein lassen“, erklärte Bänder im Anschluss an die Beratung. Einige Erwartungen setzt er in die Wirtschaftsregion Lausitz GmbH, die im Januar 2017 als gemeinsame Gesellschaft der Landkreise beiderseits der sächsisch-brandenburgischen Grenze gegründet werden soll. „Diese Gesellschaft kann viel Kraft aufbringen“, sagte Bänder. (szo)

zur Startseite