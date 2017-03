Weißwassers lange Leitung Woher der Kreisnorden künftig mit Trinkwasser versorgt wird, ist noch nicht endgültig klar. Gebaut wird aber trotzdem.

600 Meter von der Wasserleitung zwischen Weißwasser und Boxberg haben Benjamin Schwittlich und seine Kollegen von der Rohrbau und Sanierungs Gmbh Cottbus schon zusammengeschweißt, etliche Kilometer Rohre liegen noch bereit. © Joachim Rehle

Man dreht den Hahn auf und sofort sprudelt sauberes Trinkwasser heraus. In Deutschland ist das eine Selbstverständlichkeit. Damit das auch in Weißwasser und dem Umland so bleibt, haben nun die Bauarbeiten an der rund zwanzig Kilometer langen Trinkwasserleitung nach Boxberg begonnen. Nachdem im Januar und Februar die Einmessungen, die Absteckung der Bautrasse und die Rodungsarbeiten erfolgt sind, wird nun an der eigentlichen Leitung gebaut. Die SZ beantwortet die wichtigsten Fragen zu den Arbeiten und der künftigen Wasserversorgung im Kreisnorden.

Welche Arbeiten werden aktuell durchgeführt?

Der Bau der Trinkwasserleitung erfolge in drei Bauabschnitten, teilt Petra Brünner, Geschäftsführerin des Wasserzweckverbands „Mittlere Neiße – Schöps“, mit. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von Weißwasser bis etwa zur Panzerbrücke, der zweite von dort bis zur Einfahrt Kraftwerk Boxberg und der dritte bis zum Boxberger Wasserwerk. Dabei wird an allen drei Abschnitten parallel gebaut. An zwei Standorten – einer liegt am Stadtrand, der andere an der Bundesstraße 156 in Höhe der Abfahrt zum Tagebau Reichwalde – sind dafür bereits Rohre abgeladen worden, die derzeit zusammengeschweißt werden.

Was sind die nächsten Schritte bei den Arbeiten?

Die Rohrleitungen werden im Horizontalspülverfahren grabenlos verlegt. Das erfolgt mittels eines steuerbaren Bohrkopfes in Teilabschnitten zwischen 100 und 400 Metern, an deren Anfang und Ende Baugruben ausgehoben werden müssen. Das Spülbohren beginnt ab nächster Woche und soll bis August andauern. Danach werden die Einbauten wie zum Beispiel Schächte und Schieberkreuze errichtet, erklärt Petra Brünner. Die Fertigstellung ist für November dieses Jahres geplant.

Woher kommt das Wasser, mit dem Weißwasser danach versorgt wird?

Das steht aktuell noch nicht endgültig fest. Lange favorisierten die zuständigen Stellen eine Versorgung aus dem Gebiet Sdier bei Bautzen. Diese Variante ist allerdings teuer und aufwendig. Deshalb wird eine Trinkwassergewinnung östlich des Bärwalder Sees geprüft. Das dort gewonnene Wasser stammt zwar aus dem See, wird aber über bis zu 30 Meter tiefe Brunnen gefördert. Bevor das Wasser gewonnen wird, durchläuft es dabei mehrere Kiesschichten, die es filtern. Deshalb nennt sich diese Methode auch Uferfiltrat. Als Standort für die Brunnen ist ein Gebiet in der Nähe des Boxberger Strandes vorgesehen. Ein Problem könnte bei dieser Variante allerdings die Sulfatbelastung des Wassers sein. Das Salz der Schwefelsäure macht das Wasser sauer und kann nicht-säureresistente Leitungen angreifen. Deshalb wird dazu bis September eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Darin werden auch beide Varianten hinsichtlich der Kosten miteinander verglichen.

Wann wird das erste Trinkwasser durch die Leitung fließen?

Das erste Wasser soll bereits im nächsten Jahr durch die Leitung fließen. Das komme vom Wasserwerk Boxberg und werde nach Weißwasser geleitet, um die Leitung in Betrieb zu nehmen, so Petra Brünner. Denn diese könne nicht mehrere Jahre ungenutzt in der Erde liegen. Wann der reguläre Betrieb beginnen wird, hängt dann davon ab, welche der beiden Varianten umgesetzt wird. Fest steht, dass Weißwasser aber noch bis 2021 wie bisher über Schwarze Pumpe versorgt werden wird. Danach wird die Sulfatbelastung des Wassers wohl zu hoch sein, um weiter von dort versorgt zu werden. Es bestehe zwar das Interesse seitens der dortigen Verantwortlichen, dass der Umstieg schon eher passieren soll, aber das sei unwahrscheinlich, sagt Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. Denn für die Genehmigungen und die Klärung von Grundstücksfragen beim Bau der Anlagen zur Wassergewinnung am Bärwalder See werde es Zeit brauchen.

Wie hoch sind die Kosten für die verschiedenen Varianten?

Für den Bau der Rohrleitung nach Boxberg belaufen sich die Kosten auf 7,72 Millionen Euro, deren Finanzierung gesichert ist. Weil diese Leitung ohnehin notwendig sei, hat deren Bau auch bereits begonnen. Für die Versorgung mit Wasser aus dem Gebiet Sdier liegt die Kostenschätzung bei rund 24 Millionen Euro. Wie teuer die Trinkwassergewinnung aus dem Bärwalder See sein wird, steht noch nicht fest. Eine Kostenschätzung werde im Ergebnis der hydrogeologischen Untersuchung mit ermittelt, sagt Petra Brünner. Für die Variante müssen unter anderem mehrere Brunnen gebaut und das Wasserwerk Boxberg ausgebaut werden. Er hoffe, dass die Machbarkeitsstudie ein positives Ergebnis hinsichtlich der Variante der Wasserversorgung aus Bärwalde ergeben werde, weil diese günstiger sei als die Leitung nach Sdier, so Torsten Pötzsch. Die Finanzierung beider Varianten ist zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht geklärt. Die entsprechenden Verhandlungen sollen nach Vorlage der Kostenschätzung beginnen.

Wie lange ist die Versorgung mit Trinkwasser danach gewährleistet?

Durch die Neustrukturierung der Trinkwasserversorgung von Weißwasser und den anderen betroffenen Gemeinden soll diese für zwanzig bis dreißig Jahre gesichert sein, sagt Torsten Pötzsch. Ein kürzerer Zeitraum mache auch wirtschaftlich keinen Sinn.

Wirkt sich der Bau auch auf die Preise für das Trinkwasser aus?

Das ist nicht auszuschließen. Aktuell sei die Gebührenstabilität bis 2018 gewährleistet, so Petra Brünner. Was danach komme, stehe noch nicht fest. An der neuen Preiskalkulation werde laut Torsten Pötzsch aber bereits gearbeitet.

