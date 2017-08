Weißwassers Kabarett zeigt sein neues Programm „Die Lutken“ stellen Sonnabend das Ergebnis von zwei Jahren Arbeit an Texten und Nummern vor. Darin gibt‘s neben aktueller Politik auch Lokalkoloristisches.

Lutken-Mitbegründerin Sylvia Rank (Mitte) und das jüngste Mitglied der Gruppe, Dagmar Hübner, haben bei der Probe viel Spaß. Sehr zur Freude von Kabarettchef Hans Friedland (li.). © Rainer Könen

Wenn die Mitglieder des Weißwasseraner Kabaretts „Die Lutken“ lange nichts von sich hören lassen, deutet das weder auf kreative Blockaden oder Auflösungserscheinungen noch auf ein Opus Magnum hin, das seine Zeit benötigt. Vielmehr brauchen die derzeit acht Mitglieder um Hans Friedwald immer eine Weile, bis ein unterhaltendes Programm fertiggestellt ist. Im Schnitt arbeite man rund zwei Jahre an einem solchen, erzählt der 70-jährige Hans Friedland, der Chef und Gründer dieser kabarettistischen Vereinigung. Und dabei müsse man auch ständig auf die aktuellen politischen Entwicklungen in dieser globalisierten Welt reagieren. Denn Kabarett, zumal, wenn es politisch daherkommt, sollte hinsichtlich der welt- oder kommunalpolitischen Lage auf dem Laufenden sein.

Wer sich so lange wie die Lutken vom Rampenlicht fernhält, schürt natürlich auch die Erwartungen beim Publikum. Die dürften mit dem neuen Programm „Wenn das so weitergeht“ erfüllt werden. Einen Vorgeschmack gab es vor zwei Monaten, als die Kabarettisten ihr Programm in einer Vorpremiere zeigten. Mit dem zweistündigen Auftritt traf man „erneut den Nerv der Leute“, wie es Friedwald beschreibt. In dem Nummernprogramm gibt es natürlich auch ein wenig Lokalkoloristisches. Da spielt Friedwald beispielsweise einen im Oberlausitzer Dialekt daherkommenden Security-Mann, der das Publikum mit einbezieht, sie mitnimmt. Wohin, das sei hier nicht verraten. Wer das erfahren möchte, sollte sich Sonnabend die Aufführung im Spielort der Lutken, dem Pavillon Spinnnetz am Sorauer Platz, 19.30 Uhr, ansehen.

Seit 1980 gibt es dieses kabarettistische Ensemble in Weißwasser. Die Mitglieder, die Altersstruktur reicht von 40 bis 70 Jahren, stammen aus Weißwasser, Gablenz oder Krauschwitz. Lutken nimmt auch neue Mitglieder auf. Doch zuvor möchte der Chef wissen, wie es um die Motivation der Interessenten bestellt ist. „Da unterhalte mich erst mal mit den Leuten“, so Friedwald. Er will erfahren, warum und wieso sich jemand in dieser Kunstform betätigen will. Kabarett ist für Friedland und Co. eine Art Mission. Nach wie vor gebe es etliche Leute in Weißwasser und umliegenden Orten, die staunten, wenn sie von den Lutken hörten. „Was denn, in Weißwasser gibt es ein Kabarett?“, bekomme er da zu hören. Sie haben ihr Stammpublikum, das geduldig warten kann, bis sie wieder präsent sind, um mit Humor und Satire auf all das hinzuweisen, was in der Gesellschaft nicht so läuft, wie es laufen sollte. Die Leute seien ja heutzutage zunehmend oberflächlicher, so Friedwald. Dagegen müsse man unbedingt was tun – das tun sie auch, arbeiten fleißig daran. Und die Leute sind da wie die Lutken, diese Zwerge aus der sorbischen Lausitzer Sagenwelt, die mit Tatkraft und Energie ihr Werk vollbringen.

Friedland hatte früh erkannt, dass er ein Faible für das Kabarett hat. Er sei bei Familienfeiern aufgetreten, irgendwann habe man ihm geraten, sich dieser Kunstgattung intensiver zu widmen. Der gebürtige Schlesier lernte in Leipzig, wie man fürs Kabarett Texte schreibt. Mittlerweile fertigt er gelegentlich für andere Gruppen Texte wie für die Steckmücken in Pirna. Er freut sich mit seinen Mitspielern schon auf Sonnabend. In Weißwasser werden die Lutken noch dreimal zu sehen sein, in Uhsmannsdorf sind sie demnächst ebenfalls zu Gast.

