Weißwassers Innenstadt ganz neu erleben Der nächste verkaufsoffene Sonntag soll in Weißwasser zum Ereignis werden. Deshalb gibt es einige Neuerungen und viele Überraschungen.

Auch das Einkaufszentrum Saschowa Wiese wird am 1. Oktober zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. © Joachim Rehle

Weißwasser. Jedes Jahr gibt es mehrere verkaufsoffene Sonntage in der Glas- und Sportstadt. Damit der nächste im Oktober ein besonderes Erlebnis wird, unterstützt das Projekt „Perspektive(n) Weißwasser“ die Einzelhändler mit einigen Aktionen. Für besonderen Einkaufsgenuss bespielt das Perspektiven-Team vier leer stehende Läden im Stadtzentrum. Für die kleineren Stadtbummler wird es ein Kinderkino mit Kurzfilmen und einen Spielzeugtrödelmarkt geben. Die Erwachsenen kommen beim „Wohnzimmerkonzert“ der Schüler und Lehrer der Kreismusikschule Dreiländereck auf ihre Kosten. Bei den Gastronomen der Stadt lässt sich bei allem Vergnügen eine kleine Rast bei Kaffee und Kuchen einlegen.

Außerdem wird das Erscheinungsbild und die Werbung umgekrempelt. Im Auftrag der Wirtschaftsförderung werden drei Banner gedruckt, die bereits ab dieser Woche an prominenter Stelle zu sehen sein werden. An weiteren neuen Werbematerialien wird gearbeitet. Beispielsweise kommt ein neues Layout für das Plakat zum Einsatz. Darüber hinaus wird ein Flyer die Besucher darüber informieren, welche Geschäfte an der Veranstaltung teilnehmen und welche Aktionen dort zu erwarten sind. Dazu gehört eine Modenschau in einem der beteiligten Modegeschäfte, um den Kunden die neue Kollektion näher zu bringen. Auch die Händler der Saschowawiese haben sich Besonderes einfallen lassen. Sie bieten Rabattaktionen, Begrüßungssekt und Musik. (SZ)

Verkaufsoffener Sonntag: 1. Oktober, 14 bis 18 Uhr.

