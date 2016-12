Weißwassers Geschäfte öffnen am Sonntag Nicht alle Händler beteiligen sich an der Aktion. Doch das soll sich sobald wie möglich ändern.

Der Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz in Weisswasser. © 3ii/ daniel schaefer

Weißwasseraner Händler öffnen ihre Geschäfte in der Vorweihnachtszeit an zwei Sonntagen. Nach diesem Wochenende besteht noch einmal am 18. Dezember die Möglichkeit, sonntags einzukaufen. Die generellen Öffnungszeiten sind von 13 bis 18 Uhr. Die beteiligten Geschäfte sind an einem Plakat in den Stadtfarben zu erkennen. Allerdings haben sich nicht alle Händler dazu entschließen können, bei der Aktion dabei zu sein.

Genau das sei von großem Nachteil für die Kunden und damit auch für die beteiligten Händler, so der Tenor bei einem Unternehmerforum am vergangenen Montag. Die Kunden seien irritiert, wenn sich die Händler nicht zu einheitlichen Öffnungszeiten durchringen könnten oder – noch schlimmer – sich vielleicht ganz aus der Aktion ausklinken. Ist nur jedes zweite Geschäft geöffnet, leide die Attraktivität der gesamten Veranstaltung, waren sich die Händler einig.

Das Problem ist nicht neu. Aber nun soll es einer Lösung zugeführt werden. Vertreter der Stadtverwaltung wollen es gemeinsam mit Händlern bei der nächsten Zusammenkunft Ende Januar/Anfang Februar besprechen. Geplant ist, aus den ersten gemeinsamen Terminen regelmäßige Treffen zu machen, um so etwas wie einen Händlerstammtisch zu etablieren.

Verkaufsoffene Sonntage in Weißwasser: 4. und 18. Dezember, Öffnungszeiten (überwiegend): 13 - 18 Uhr.

