Weißwassers Friedhofsmauer beschmiert Unbekannte nutzten die Fläche für Graffitis.

© Uwe Soeder

Weißwasser. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung riefen am Freitagmorgen die Polizei. Unbekannte hatten mehrere Graffiti an die Mauer am Forstweg gesprüht und so Schaden in Höhe von etwa 200 Euro verursacht. (szo)

