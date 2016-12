Weißwassers Brüder-Grimm-Schule wird 2017 Baustelle An diesem Mittwoch gab es Fördergelder. Aber welche Rolle spielt die Bildungseinrichtung in der städtischen Schullandschaft eigentlich?

Herbert Wolff vom Dresdner Umweltministerium mit Marlies Wiedmer-Hüchelheim und Ilona Schindler (verdeckt), der Leiterin der Brüder-Grimmschule. © Joachim Rehle

Geldsegen für die Brüder-Grimm-Schule: Umweltstaatssekretär Herbert Wolff übergab am Mittwoch einen Förderbescheid aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“ an die Leiterin des Schul- und Sportamts im Landratsamt, Marlies Wiedmer-Hüchelheim. Der Landkreis ist seit der Wende Träger der Schule zur Lernförderung in Weißwasser. Schulleiterin Ilona Schindler zeigte sich erfreut und bedankte sich bei allen Geldgebern.

Damit kann die lange geplante Sanierung der Schule 2017 beginnen. Ein dringend notwendiger Schritt: In den vergangenen Jahren war es immer wieder zu Schäden an der Dachabdichtung und der Lichtkuppel gekommen. Um die Schwachstellen zu beheben, wird die gesamte Dachfläche nach dem aktuellen Stand der Technik erneuert. Außerdem wird die Fassade gedämmt und sie erhält einen neuen Anstrich. Die Arbeiten sollen im zeitigen Frühjahr ausgeschrieben und im Frühsommer vergeben werden. Laut Roland Ladusch – der Architekt hatte die Planungsphase geleitet– sollen möglichst die Sommerferien für den Baustart genutzt werden. In den 90ern seien Baufehler begangen worden, die nun korrigiert werden, erklärte Marlies Wiedmer-Hüchelheim. Insgesamt wird der Landkreis 450 000 Euro in die energetische Sanierung investieren. 2018 soll das Vorhaben abgeschlossen sein.

Die Brüder-Grimm-Schule ist die zweitälteste Bildungseinrichtung in Weißwasser. Im Mai feierte sie ihren 96. Geburtstag. Die Geschichte der Einrichtung beschreibt Schulleiterin Ilona Schindler als wechselvoll. Zunächst in verschiedenen Gebäuden untergebracht, logiert sie seit 1981 in der Ziegelstraße. Zehn Jahres später werden gravierende Mängel an der Bausubstanz festgestellt. Ein Neubau wird fällig. Die beauftragten Architekten, Rauh-Damm-Stiller und Partner aus Weißwasser, können frei arbeiten. Ein Raumprogramm gibt es zu diesem Zeitpunkt für Sachsen noch nicht. 1994 wird der Neubau eingeweiht. Im Jahr 2000 folgt die Namensgebung, anschließend die Ausarbeitung des Schulprogramms. Nun steht die Sanierung an.

„Die Schüler werden sie aufmerksam und kritisch begleiten“, so Ilona Schindler, „wie sie es auch schon bei den Bauarbeiten in der Vergangenheit getan haben.“ Sie lernen im Rahmen des Schulprogramms, ihre individuellen Lernschwierigkeiten zu meistern und ihr Leben selbst zu gestalten. Nicht umsonst sei die Schule nach den Gebrüdern Grimm benannt, deren Geschichten lehren, dass Tapferkeit belohnt werde, so Schindler. Damit die Aufgabe gelingt, wird für jeden Schüler ein individueller Förderplan erstellt und zweimal jährlich angepasst. Eingebunden sind dabei nicht nur Lehrer und Eltern, sondern auch Therapeuten und Sozialarbeiter. Aber das Netz spannt sich noch viel weiter. Denn die Schüler sollen nach der Schule nahtlos ins Berufsleben finden. Viele Unternehmen arbeiten bei der Berufsfindung ab der 7. Klasse mit. Die Sozialarbeiterin des Beruflichen Schulzentrums Weißwasser ist ebenso mit Rat und Tat dabei wie der Berufseinstiegsberater des Jobcenters. Viele Köche verderben den Brei, weiß der Volksmund. Aber in diesem Fall ist es genau umgekehrt. Die Eltern spiegeln laut Schindler vielfach den Erfolg der Strategie, erzählen davon, dass die Kinder mit dem Eintritt in die Grimmschule wieder zum Lachen gefunden haben, gern vom Tag in der Schule berichten oder freiwillig Hausaufgaben machen. Von Unternehmern oder aus der Berufsschule kommt nicht selten die Rückmeldung, dass Grimmschüler besser als andere aufs Berufsleben vorbereitet seien.

Zu diesem Gesamterfolg tragen nun auch die Fördermittel aus Dresden bei. Sie kommen aus dem Programm „Brücken in die Zukunft“. Im Freistaat trägt es ein bundesweit einmaliges Profil. Hier beteiligt sich nicht nur der Bund (156 Mio. Euro), sondern auch Land und Kommunen (je 322 Mio. Euro). Nach der Beantragungsphase ist klar, dass die meisten Mittel für rund die Hälfte der Maßnahmen in die Erziehung und Bildung fließen werden.

