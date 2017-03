Weißwassers Besuchermagnet So viele Gäste wie noch nie haben 2016 den Tierpark besucht. Aktuell wird an neuen Angeboten gearbeitet. An welchen, lesen Sie hier:

Was auf den ersten Blick wie ein abgebrannter Schuppen aussieht, wird die neue Attraktion des Tierparks – eine begehbare Voliere. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Geflügelpest hat die Region weiter im Griff. Das merken nicht nur Autofahrer, die vielerorts mit Hinweisschildern an der Straße auf die Gefahrenzone hingewiesen werden, sondern auch die Besucher des Weißwasseraner Tierparks. Denn die dortigen Vogelvolieren sind von oben mit Planen abgedeckt worden, um die Tiere vor einer Ansteckung durch Vogelkot zu schützen. Zu sehen gibt es aber trotzdem genug. Und bis zum Tierparkfest zu Ostern kommt noch eine weitere Attraktion hinzu, wie Leiter Gert Emmrich gegenüber der SZ ankündigt.

Das soll auch dazu beitragen, die guten Besucherzahlen des vergangenen Jahres erneut zu erreichen. Mit mehr als 40 000 Besuchern habe man einen Rekord aufgestellt, sagt Gert Emmrich. Und die kommen mittlerweile nicht mehr nur aus Weißwasser. Etwa 45 Prozent der Besucher seien Weißwasseraner, und weitere 25 Prozent kämen aus dem Umland, so der Parkchef. Die übrigen 30 Prozent kommen aus ganz Deutschland oder dem benachbarten Ausland.

Das Interesse an den Angeboten des Tierparks wie die Durchführung von Kindergeburtstagen oder die Fütterung der Tiere ist ebenfalls weiterhin da. Auch die sogenannte „Zooschule“, ein Projekt in Trägerschaft des Vereins Station für Technik, Naturwissenschaften, Kunst Weißwasser, werde gut angenommen. Seit 2012 bietet diese unter der Bezeichnung „Lernwerkstatt Natur“ Unterricht in sechs Schulen für Schüler der Klassenstufen drei bis zehn an. Und auch die AG sei gut besucht, so Gert Emmrich.

In diesem Jahr liege man aufgrund des Wetters aber noch hinter den Zahlen des Vorjahres. Deshalb hofft Gert Emmrich auch darauf, dass sich der Frühling endgültig durchsetzt. Denn nur wenn das Wetter einige Tage trocken bleibt, können auch die letzten Reste des Winters im Tierpark beseitigt werden. Daneben arbeiten die Parkmitarbeiter derzeit an einer begehbaren Voliere für Raufußkäuze und Fasane. Die soll bis Ostern fertig sein, kündigt Gert Emmrich an. An einem weiteren Projekt ist in den Wintermonaten ebenfalls weitergearbeitet worden – dem Spiegellabyrinth. Man habe bereits seit Jahren vor, dieses zu installieren und nun zumindest das Gebäude fertiggestellt. Jetzt könne man anfangen, die Spiegel einzubauen. Weil das aber sehr aufwendig sei, könne er noch keinen Termin für die Eröffnung nennen, erklärt der Tierparkchef. Schließlich habe er nur einen Handwerker für die Arbeiten zur Verfügung.

Die fünf Tierpfleger haben ebenfalls viel zu tun. Denn die rund 300 Tiere wollen auch in den Wintermonaten versorgt sein. Hinzu kommen die Wildtiere, die in der Auffangstation versorgt werden. Das seien pro Jahr zwischen 80 und 100 Tiere. Wegen der Geflügelpest ist diese aktuell aber geschlossen, sodass keine neuen Tiere hinzukommen. So soll verhindert werden, dass von außen kranke Tiere in den Park hineinkommen und die dortigen Vögel anstecken. Bisher habe es Gott sei Dank noch keinen Vorfall im Tierpark gegeben, sagt Gert Emmrich.

So können sich die Mitarbeiter auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren. Seit November müssen sie dabei allerdings auf die Unterstützung eines Azubis verzichten. Denn die Auszubildende ist in den Zoo Dresden gewechselt und die Stelle derzeit unbesetzt.

