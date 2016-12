Weißwassers Baum muss aufholen Nach zwei Abstimmungstagen liegt der Weihnachtsbaum hinter den drei „Großen“ Görlitz, Zittau und Löbau.

In Weißwasser steht der Baum dem Marktplatz. © Daniel Schäfer

Seit 48 Stunden läuft die Abstimmung über den schönsten Weihnachtsbaum im Kreis Görlitz. Zur Wahl stehen die Bäume in Bad Muskau, Ebersbach, Görlitz, Löbau, Niesky, Weißwasser und Zittau.

Bis Donnerstag, um 18 Uhr, hatten sich fast 400 an der Abstimmung beteiligt. Es gibt derzeit eine Spitzengruppe: Görlitz, Zittau und Löbau liegen in der Gunst der Wähler ein Stückchen vor den anderen. Wer das Ergebnis noch beeinflussen will, hat dazu bis zum vierten Advent um Mitternacht Zeit (Abstimmung siehe unten).

Unser Zusatzangebot: Wenn Sie meinen, Sie kennen da einen noch viel schöneren Weihnachtsbaum, und der steht in Ihrem Ort, Ihrem Garten oder beim Nachbarn, dann machen Sie ein Foto und schicken es uns per E-Mail an sz.lausitz@ddv-mediengruppe.de. Wir stellen alle von Ihnen vorgeschlagenen Bäume ab 12. Dezember in einer zweiten Kategorie zur Wahl. Die ersten sind schon da. (SZ)

Hier geht’s zur Wahl: szlink.de/baumwahl2016

zur Startseite