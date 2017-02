Weißwasseraner unterstützen Obdachlose Die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung hilft mit ihrer Arbeit Bedürftigen beiderseits der Neiße und auch der Umwelt.

Rollatoren und andere Medizintechnik werden aufgearbeitet und dann dem Roten Kreuz in Polen gespendet. Dabei hilft auch Petrit Saliaj (links), ein Flüchtling aus dem Kosovo. © Joachim Rehle

Sind bei einem Umzug, einer Wohnungsauflösung oder einfach wegen einer Neuanschaffung Möbel, Elektrogeräte und andere Einrichtungsgegenstände übrig, landen diese oftmals auf dem Müll. Egal ob sie noch funktionieren oder nicht. Dabei kann man damit noch etwas Gutes tun und gleichzeitig die Umwelt schonen. Nämlich dann, wenn man sie an Einrichtungen wie die Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung (GAB) in Weißwasser spendet. Dort werden diese überprüft, aufgearbeitet und Bedürftigen zur Verfügung gestellt. Und das seit mittlerweile 23 Jahren.

Am Dienstag hat sich Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch deshalb vor Ort in der ehemaligen Grundschule in Weißwasser-Süd ein Bild der Einrichtung und der dortigen Arbeit gemacht. Das Kerngeschäft sei die Möbelbörse, erklärt Geschäftsführer Ansis Krause. Die dort angebotenen Möbel sind zuvor von einem Tischler überprüft und gegebenenfalls in den Werkstätten im Keller des Gebäudes aufgearbeitet worden. Dort wird auch an verschiedensten Elektrogeräten und Fahrrädern gearbeitet, die danach ebenfalls im Erdgeschoss verkauft werden. Auf die technischen Dinge gebe man ein halbes Jahr Garantie, sagt Michael Krenz, Projektmanager in der GAB. Zwei Drittel des Bestandes wird dabei an Bedürftige wie zum Beispiel Geringverdiener oder Arbeitslose verkauft, erklärt Ansis Krause. Unter diesen habe man über 2000 Stammkunden aus dem Gebiet des Altkreises Weißwasser.

Alle anderen können aber ebenso in der GAB einkaufen, allerdings kommen dann zu den angegeben Preisen noch 19 Prozent Mehrwertsteuer hinzu. Man müsse aber, nicht zuletzt aus steuerlichen Gründen, aufpassen, nicht ein Geschäft wie jedes andere zu werden, sagt er weiter. Alle Möbel die nicht verkauft werden, stellt die GAB einem Obdachlosenheim in Zary zur Verfügung, erzählt der Geschäftsführer. „Es gibt einen engen Kontakt nach Polen. Medizintechnik, die wir aus Sanitätshäusern bekommen, leiten wir an das Rote Kreuz in Polen weiter“, so Ansis Krause. In Deutschland dürfen die Gehhilfen, Rollstühle und Krankenbetten nämlich nicht mehr in Umlauf gebracht werden, auch wenn sie noch in einem guten Zustand sind.

Durch die Arbeit der Mitarbeiter, die zum Großteil ehrenamtlich tätig oder als geringfügig Beschäftigte angestellt sind, werden so mehrere Tonnen Müll vermieden. Es sei gut, wenn in dieser Wegwerfgesellschaft Dinge weiter verwendet werden, meint Torsten Pötzsch. Sind Elektrogeräte nicht mehr zu verwenden, werden sie in der GAB zerlegt und die darin enthaltenen Wertstoffe gesammelt und verwertet. Zum Heimspiel der Lausitzer Füchse am 17. Februar startet die GAB außerdem eine Fahrradspendenaktion, bei der vor allem Kinderfahrräder gesammelt werden sollen.

Neben dem Verkauf von Möbeln, Elektrogeräten und sogar ganzen Küchen unterhält die Gesellschaft in ihren Räumlichkeiten auch eine Jugendwerkstatt, in der straffällig gewordene Jugendliche ihre Sozialstunden ableisten können. Mit der Stadt Weißwasser hat diese beispielsweise einen Kooperationsvertrag und ist mit der Pflege der Geräte im Freizeitpark betraut. Auch ein Beratungsbüro, in dem Hilfe bei Behördenfragen, Anträgen oder Bewerbungen angeboten wird, gibt es in dem Gebäude. In der oberen Etage stellt die GAB, die aufgrund eines Erbbaupachtvertrags über das Gebäude verfügen kann, zudem mehreren Bands Probenräume und Vereinen Lagerräume zur Verfügung.

