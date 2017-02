Weißwasseraner Tänzer erfolgreich Gleich mehrere Tanzgruppen des TSG Kristall konnten beim DDP-Cup, Ostdeutschlands größtem Tanzfestival, punkten.

Die Showtanzgruppe Dance Attack des TSC Kristall beim Pferdeball im Bürgerhaus. Auch beim DDP-Cup in Dresden überzeugten die Damen. © SZ-Archiv / André Schulze

Gleich mehrere Tanzgruppen des TSG Kristall konnten beim DDP-Cup, Ostdeutschlands größtem Tanzfestival, punkten. Am erfolgreichsten schlug sich das Team von „Dance Attack“. Es überzeugte die Jury, ließ damit die gesamte Konkurrenz aus sieben Mannschaften hinter sich und landete in der Kategorie Showdance auf Platz eins. Für die „SkAngelZ“ reichte es in der Kategorie Showdance-Team zu einem dritten Platz.

Die Jüngsten nennen sich Sweet Hoppers. Sie wurden vierte. Der Erfolg bei einem so großen Wettbewerb sei enorm wichtig, so Trainerin Christin Derichs. Zum dem zum 17. Mal ausgetragenen Wettbewerb waren 52 Tanzgruppen angetreten. (SZ/sdt)

