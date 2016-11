Weißwasseraner rocken den MDR Die Band The Mean Machines steht im Finale von „Klick den Star“. Ausgezahlt hat sich der Fernsehauftritt schon jetzt.

Auf der Internetseite des MDR kann man den ersten Auftritt von The Mean Machines bei „MDR um 4“ noch einmal anschauen. © SZ/mdr.de

Es ist ein Zufall, dem „The Mean Machines“ ihre Teilnahme am Wettbewerb „Klick den Star“ im MDR verdanken. Denn nachdem eine andere Band abgesagt hat, hat der Sender bei den Weißwasseranern angeklopft. Dass sie am Freitag im Finale stehen und damit erneut live im Fernsehen zu sehen sein werden, ist allerdings kein Zufall, sondern der Wille des Publikums. Dieses konnte in einer Online-Abstimmung für ihren Favoriten abstimmen. Und auch den Sieger bestimmen am Ende die Zuschauer über das Internet. Gewonnen haben die fünf Musiker aber eigentlich schon jetzt. Denn ihrem Fernsehauftritt im August verdankt die Band ihr bisher größtes Konzert – als Vorband von Karat beim Fest zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden.

„Wir sind da so reingeschlittert“, erinnert sich Sänger Sebastian Krüger. So habe man das Format des MDR zwar gekannt, sich aber nicht beworben. Um so überraschender kam für alle in der Band der Anruf des Fernsehsenders. „Wann hat man schon mal die Gelegenheit, live im TV aufzutreten“, sagt Bassist Maik Kutschke. „Und der MDR ist ja auch kein Stadtsender“, ergänzt Sebastian Krüger. Trotzdem haben die Weißwasseraner das erste Angebot im Juli abgelehnt. Denn die Vorlaufzeit wäre nur wenige Tage gewesen. Noch am selben Tag meldet sich der Redakteur des MDR aber erneut und schlägt einen Auftritt im August vor. Da habe man entschieden, den Auftritt als Erfahrung mitzunehmen, sagt Sebastian Krüger. Es sei auch ein Experiment, um die Reaktionen eines größeren Publikums zu testen.

Und das Experiment scheint der Band geglückt zu sein. Denn bereits kurz nach dem Auftritt haben die Weißwasseraner Musiker das Angebot erhalten, als Vorband für Karat zu spielen. Als einzige der insgesamt acht Bands, die zu diesem Zeitpunkt im Halbfinale des Wettbewerbs stehen. Den Auftritt selbst wertet die Band als großen Erfolg. „Wir konnten eine Stunde spielen mit Zugabe. Das Gefühl der Zugabe-Rufe vor nicht-einheimischem Publikum war gigantisch“, erzählt Robert Jahns, der in der Band Klavier und Gitarre spielt.

Auch auf der Straße werde man angesprochen, so Sebastian Krüger. Dabei handelt es sich keineswegs ausschließlich um junge Leute. Auch von der älteren Generation ab 60 Jahre erhalte man Unterstützung, erzählt Robert Jahns. In den sozialen Medien habe sich die erhöhte Aufmerksamkeit ebenfalls bemerkbar gemacht. So seien die „Gefällt mir“-Markierungen der Bandseite bei Facebook deutlich nach oben gegangen, erklärt Sebastian Krüger.

Auf diese Unterstützung ist die Band auch am Freitag angewiesen. Während der Sendung „MDR um 4“, in der The Mean Machines und die zweiten Finalteilnehmer Friday in June aus Leipzig je einen Song spielen, kann zwischen 16.45 Uhr und 17.15 Uhr online abgestimmt werden. Dem Sieger winken ein Preisgeld und die Möglichkeit, über den MDR im kommenden Jahr größere Veranstaltungen zu bespielen. Ebenso wie ihre Kontrahenten treten die Rocker aus Weißwasser dabei mit einem anderen Stück als jenem aus dem ersten Auftritt an. „Im Finale spielen wir was Neues, was mehr in unsere Richtung geht“, sagt Maik Kutschke. Es wird also rockiger als der Song „Sky“. Dieser sei damals gewählt worden, weil er etwas ruhiger und damit massenkompatibler ist als andere Stücke der Band und dazu auch ein Musikvideo veröffentlicht worden ist. Jetzt wolle man mit dem zweiten Stück die Bandbreite der Band zeigen. Schließlich vertrete man bei dem Wettbewerb ja auch Weißwasser beziehungsweise die Region und wolle deren Kreativität zeigen, sagt der Sänger.

Natürlich werde man auch versuchen, den Auftritt zu genießen. Im Vergleich zu den Leipzigern sehe man sich aber als Außenseiter, so Maik Kutschke. Im Halbfinale, bei dem über einen Zeitraum von zehn Tagen abgestimmt werden konnte, hatten die Leipziger 45 Prozent der Stimmen und The Mean Machines 20 Prozent erhalten. Mit den neuen Liedern könnten die Karten allerdings wieder neu gemischt werden.

Die hiesigen Fans müssen sich noch etwas gedulden, um die Band wieder live zu sehen. Denn für 2017 stehen aktuell noch keine Termine fest. Man wolle im kommenden Jahr aber auch verstärkt an neuem Material – sprich: neuer Musik – arbeiten, kündigt Sebastian Krüger an. Vielleicht werden die bisherigen Songs der seit 2013 bestehenden Band auch zu einer EP, also einem kleinen Album, zusammengefasst und veröffentlicht.

Am 4. November kann hier zwischen 16.45 und 17.15 Uhr für The Mean Machines abgestimmt werden. Und auch die Videos der beiden Finalisten, kann man sich hier nochmal anschauen.

