Weißwasseraner Radsportler auf Erfolgskurs Nur drei Monate nach ihrer Gründung erweist sich die jüngste Sektion bei Grün-Weiß als Mitgliedermagnet.

Geschäftsführer Jörg Lübben (rechts) hat Radsport-Sektionsleiter Detlef Brendler kürzlich einen Scheck über 250 Euro überreicht. © Sabine Larbig

Wenn der Winter wieder milder ist, freut das vor allem Rennrad- und Mountainbikesportler wie Detlef Brendler oder Detlef Unger. Dadurch können sie im Freien radeln. „Wir nutzen zwar die Trainingsmöglichkeiten im Turnerheim und im Eisstadion auf den Spinning-Bikes der Lausitzer Füchse“, sagt Detlef Brendler. „An der frischen Luft und auf den Straßen der Region trainieren zu können, ist allerdings schöner“, so der Sektionsleiter der Abteilung Radsport von Grün-Weiß Weißwasser.

Radsport gibt es bei dem Traditionsverein erst seit September 2016, und die Mitgliederzahl wächst stetig. „Momentan haben wir elf Mitglieder, darunter zwei Frauen“, so Detlef Brendler. Laut seiner Aussage werden es im Frühjahr noch fünf Radsportler mehr sein, die in auffälligen Trikots über sächsische und brandenburgische Straßen radeln und Werbung für ihren Sport sowie Weißwasser machen. „Die Trikots lassen wir uns anfertigen, weil sie die Silhouetten von Eisarena, Wasserturm, Glasmacherbrunnen und Waldeisenbahn sichtbar tragen sollen“, sagt Detlef Brendler. Noch ist unklar, ob sich die clevere Werbeidee der Radsportler umsetzen lässt. Genehmigungsanträge haben die Radler mit Hilfe des Vereins schon gestellt.

„Überhaupt ist die Zusammenarbeit mit dem Verein Grün-Weiß prima“, berichtet Brendler. Dies sei auch ein Grund, weshalb sich die Radsportler so engagieren und voller Tatendrang für ihren Sport sowie den Verein einsetzen. Um neue Mitstreiter anzulocken, veranstalten die Radsportler im Frühjahr eine offene Anradeltour. Auch Projekte wie das Anlegen eines kleinen Mountainbike-Trails in Weißwasser sind geplant.

Ohne externe Unterstützung sind diese und andere Vorhaben nicht realisierbar. Sponsorengewinnung ist daher unverzichtbarer Teil der Vereinsarbeit. Dies weiß auch Sektionsmitglied Detlef Unger, der den Kontakt zwischen den Radsportlern und dem Familienunternehmen Kunze herstellte. „Herr Unger stellte uns die Sektion und ihre Ziele vor und wir waren sofort von den Ideen begeistert“, erzählt Jörg Lübben, Geschäftsführer des Unternehmens. Kürzlich überreichte er Sektionsleiter Detlef Brendler einen Scheck. „Als Unternehmen sind wir an der Förderung des Breitensports in Weißwasser interessiert, unterstützen daher gern die Radsportler als Kooperationspartner und hoffen, durch unser Engagement beizutragen, dass auch bei Kindern und Jugendlichen das Interesse an Bewegung und Radsport geweckt wird.“

