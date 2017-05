Weißwasseraner quizzen bei Kika

Weißwasser. Die Klasse 7/1 des Landau-Gymnasiums aus Weißwasser ist beim Schülerquiz „Die beste Klasse Deutschlands“ am 17. Mai, 19.25 Uhr, im Kika zu sehen. Dort tritt sie gegen die 7b des Gymnasiums Kirchseeon aus Bayern an. Für ihr Bewerbungsvideo schrieben die Schüler aus Weißwasser den Song „Auf uns“ von Andreas Bourani um. Die Jury war begeistert und lud die Klasse in die Wochenshows ein.

Stellvertretend für die 7/1 sitzen Emma und Jonathan in der „Ersten Reihe“, doch in der Quizshow ist die Klasse als Team gefragt: „Wir motivieren und unterstützen uns immer gegenseitig, beispielsweise wenn jemand eine schlechte Note bekommt oder ein Test mal nicht so gut läuft“, so Jonathan. Für zusätzliche Motivation sorgt Maskottchen „Landa“, die Plüscheule. Mit ihrem Schlachtruf „Jeder für jeden!“ geht es jetzt ins Quiz – und im Idealfall weiter ins Wochenfinale.

In zwei Wettbewerbsrunden stellen sich die Klassen den Quizfragen aus Wissensgebieten wie Natur & Umwelt, Sport, Musik, Erdkunde oder Essen & Trinken. Dabei gilt: Je mehr Schüler eine Frage richtig beantworten können, desto mehr Punkte werden erspielt – und umso größer ist die Chance auf den Sieg. Die Rate-Teams müssen schnell kombinieren, taktisch spielen und ihr Geschick unter Beweis stellen. Insgesamt 1 440 Klassen der Stufen 6 und 7 haben sich für die diesjährige Staffel beworben, wovon es 32 in die Wochenshows der Quizsendung geschafft haben. (SZ)

zur Startseite