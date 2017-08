Weißwasseraner kaufen samstags auswärts ein Studenten befragten 290 Passanten in der Innenstadt nach ihrem Verhalten als Kunde. Die Stadt will daraus lernen.

Das City-Center Saschowawiese ist einer von drei Standorten, an denen das Einkaufsverhalten der Kunden untersucht wurde. Als Mittelzentrum hat Weißwasser die Aufgabe, das Umland mit zu versorgen. 70 Prozent der Kunden kommen aus der Stadt, die meisten anderen aus Bad Muskau, Krauschwitz und Weißkeißel. © Joachim Rehle

Weißwasser. Kunden in Weißwasser kaufen bevorzugt am Donnerstag oder Freitag und am Vormittag ein. Sie stammen zu 70 Prozent aus Weißwasser, verbringen etwa eine Stunde in der Stadt und gehen dabei in drei bis fünf Geschäfte. Über die Hälfte von ihnen kommt mit dem Auto. Das sind einige Eckdaten einer neuen Studie zum Einzelhandel in Weißwasser. Vorgestellt wurde sie jetzt in der Sommerakademie.

Dafür haben 18 Studenten der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) an einem Frühlingstag von 9 bis 15 Uhr 290 Passanten zu ihrem Einkaufsverhalten befragt: 112 auf dem Wochenmarkt, 91 auf der Saschowawiese und 87 in der Südpassage. Demnach ist der typische Kunde in Weißwasser zwischen 60 und 69 Jahre alt (92 der Befragten), gefolgt von der Altersgruppe 50 bis 59 Jahre (47). Ihre Kaufempfehlungen beziehen sie aus Zeitungen und regionalen Anzeigern. Lebensmittel werden zu 100 Prozent in der Stadt erworben, auch beinahe sämtliche Arzneimittel sowie Bekleidung und Haushaltwaren zum großen Teil. Wobei in den beiden Bereichen der stationäre Handel mit dem Online-Handel konkurriert oder – was von Branche zu Branche verschieden ist – stationäre Händler gleichzeitig einen Online-Shop betreiben. Elektronik werde eher im Internet bestellt. Allerdings, so besagt die Studie, kauft die Mehrheit dieser Altersgruppen kaum im Internet ein. Man fühlt sich im Umgang mit Computer und Co. nicht kompetent genug oder hat Vorbehalte zum Datenschutz. Die Befragten geben dem stationären Handel den Vorzug, weil man im Laden die Produkte anfassen, anprobieren und sofort mitnehmen kann und zudem intensiv beraten wird. Für manchen zählt außerdem der soziale Aspekt, auf dem Wochenmarkt mit Bekannten schwatzen zu können.

Mit 14 Prozent nur wenig genutzt wird der Sonnabend als Einkaufstag. Nach Aussage von Patrick Notzon, der die Studie vorstellte, fahren die Kunden an dem Tag lieber nach Cottbus, Dresden, Spremberg oder sogar nach Berlin shoppen. „In größeren Städten ist das Angebot ausdifferenzierter“, sagte der wissenschaftliche Mitarbeiter der BTU. Zudem verbinden junge Leute den Einkauf dort mit anderen Aktivitäten, etwa einem Kinobesuch. Jüngere Kunden nutzen das Internet, wobei 37 Prozent sowohl online als auch stationär einkaufen. 18 Prozent tun dies beinahe ausschließlich online. Wegen der begrenzten Öffnungszeiten des stationären Handels und der größeren Warenvielfalt im Netz. 81 Prozent aller Befragten gaben an, dass sie noch nie den verkaufsoffenen Sonntag in Weißwasser genutzt haben.

Untersucht wurde das Einkaufsverhalten der Kunden auch im Hinblick darauf, dass 2018 in Weißwasser das etwas angestaubte Einzelhandelskonzept fortgeschrieben werden soll. Aus der Studie abzuleiten wäre dann nach den Worten von Martin Kuder, Vorstandsvorsitzender des Vereins Wertewandel – Soziale Innovation und demokratische Entwicklung aus Forst, ebenso die Frage, ob man Händlern in der Stadt ruhigen Gewissens zu investiven Maßnahmen raten kann. Der Verein ist einer der Projektpartner der Initiative „Perspektive(n) Weißwasser“.

Als Empfehlungen leitet die Studie ab, sich mit mehr Bänken am Wochenmarkt, Barrierefreiheit, Kaffeenachmittagen für Ältere der demografische Entwicklung anzupassen. „Wir dürfen Kunden bedienen, die gern hier einkaufen und nicht so flexibel sind“, erklärte Hartmut Schirrock, der sein Uhrenfachgeschäft vor vier Jahren seinem Sohn übergab. Allerdings habe sich das Unternehmen in einem Projekt mit dem Wertewandel-Verein auch damit befasst, wo die Mitarbeiter die Firma in Zukunft sehen. Ideen, um mehr junge Kunden zu gewinnen und zu binden, sind dafür gefragt. Deren Aussagen zur Einkaufsstadt Weißwasser kamen in der Studie zu kurz.

Um den Einzelhandel zu stärken, plant die Stadt einen Citymanager. „Doch die Förderung des Handels kann nicht Aufgabe der Stadt allein sein“, so Martin Kuder. Seiner Ansicht nach müssten sich die Händler enger zusammentun, die Öffnungszeiten angleichen oder kulturelle und Einkaufserlebnisse koppeln. Da habe es in der Vergangenheit Einiges gegeben – als noch mehr Kunden da waren. Die Erwartungshaltung sei heute die gleiche, die Bedingungen aber viel schlechter, so Kuder.

