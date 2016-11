Weißwasseraner gewinnen „Klick den Star“ The Mean Machines haben das Jahresfinale bei Klick den Star im MDR gewonnen. Im Finale bekamen sie deutlich mehr Stimmen als Friday in June aus Leipzig.

zurück Bild 1 von 2 weiter Kurz bevor das Ergebnis bekannt gegeben wird, stehen beide Bands zusammen auf der Bühne im Studio: links Friday in June aus Leipzig und rechts The Mean Machines aus Weißwasser. © schreenshot/szo Kurz bevor das Ergebnis bekannt gegeben wird, stehen beide Bands zusammen auf der Bühne im Studio: links Friday in June aus Leipzig und rechts The Mean Machines aus Weißwasser.

The Mean Machines jubeln im Konfettiregen.

Leipzig/Weißwasser. Die Band The Mean Machines aus Weißwasser hat bei dem Wettbewerb „Klick den Star“ im MDR gewonnen. Die fünf Weißwasseraner traten im Finale am Freitagnachmittag in der Sendung MDR um 4 gegen Friday in June aus Leipzig an. Die Zuschauer konnten per Online-Voting zwischen 16.45 und 17.15 Uhr ihre Stimme abgeben und taten das sehr deutlich zugunsten der Band aus Weißwasser. Die bekam 73,2 Prozent der Stimmen und 2 000 Euro Preisgeld. Die Leipziger erhielten 500 Euro.

Links zum Thema Weißwasseraner rocken den MDR

Vorher hatten beide Bands je ein Lied gespielt. Dabei waren die Leipziger zuerst mit ihrem Song „The Sign“ an der Reihe. Es folgten The Mean Machine mit „Dance“. Mit im Studio waren auch Elena Pelzer und Toby Bräuer, Radiomoderatoren vom MDR. Sie lobten sowohl die Leipziger als auch die Weißwasseraner, die sich jeweils als Monatssieger von insgesamt 50 Bands für das Finale des Wettbewerbs für Nachwuchsbands qualifiziert hatten. (szo/dab)



Mit ihrem Song "Sky" kamen The Mean Machine ins Finale



zur Startseite