Weißwasseraner diskutieren den Energiewandel In Weißwasser haben Politiker und Wirtschaftsvertreter über die Zukunft in der Lausitz gesprochen. Dabei gab es auch Lob für die Leag.

Am Sonnabendnachmittag diskutieren Politiker und Vertreter der regionalen Wirtschaft während einer Gesprächsrunde im Gartencenter Kaulfuß Probleme der Entwicklung in der Oberlausitz und der Stadt Weißwasser. © Rolf Ullmann

Weißwasser. Wohin steuert die Oberlausitz? Welche Probleme bewegen die Menschen in Weißwasser und Region derzeit? Worauf müssen wir uns künftig vorbereiten sowie einstellen? Diesen und weiteren Fragen stellten sich am Sonnabendnachmittag Politiker auf Bundes- sowie Landesebene, flankiert von Vertretern aus der regionalen Wirtschaft und der Stadt Weißwasser. Andreas Kaulfuß, der Inhaber des gleichnamigen Gartencenters, hatte diese Gesprächsrunde während der zweitägigen Veranstaltung „Start in den Frühling“ auf dem Gelände des Centers initiiert.

Fertige Lösungsrezepte konnte keiner der Gesprächsteilnehmer aus dem Ärmel schütteln. Doch Lösungsansätze, wie dem Bevölkerungsrückgang und der Abwanderung der Jugend begegnet und der Energiewandel gemeistert werden kann, vermittelten die auf dem Podium agierenden Teilnehmer dennoch.

Das Bestehende in der Stadt Weißwasser bewahren, sich auf langfristige Perspektiven einstellen und die Planung gesellschaftlicher sowie wirtschaftlicher Prozesse danach ausrichten, lauteten einige Lösungsansätze. Einhellig wurden die Entscheidungen der Leag über die Zukunft der Braunkohlenförderung begrüßt. (ru)

