Weißwasseraner Band spielt in der Kentucky-Bar Spencers Traum lädt heute Abend zum Abschlusskonzert ein – mit neuen Songs und neuem Schlagzeuger. Wer andere Veranstaltungen im alten Jahr sucht, findet Vorschläge im sz-veranstaltungskalender.com.

© PR

Die Weißwasseraner Band Spencers Traum lädt heute Abend, ab 20.30 Uhr, alle Fans, Freunde und Gäste zu einem intensiven Konzertabend – voll mit Singer Songwriter, Folk und Rock’n Roll Musik in die Kentucky-Bar in Weißwasser ein. Die Musik wird bestens zum Zuhören, Relaxen aber auch zum Tanzen geeignet sein. Dabei wird die Band SpencersTraum nach fast zwei Jahren Duo-Konzert-Tätigkeit das erste Mal live wieder in Dreier-Besetzung mit neuem Schlagzeuger spielen und ihren deutschsprachigen Singer-Songwriter-Rock, Songs aus ihrem neuen Album und einige eigenwillig bearbeitete Cover Rock Songs zur Aufführung bringen. Als musikalische Gäste sind Susi Bonanox (Singer Songwriter/ Bad Muskau) und Gerd Jumbo Rockemüller (Liedermacher/Weißwasser/Straubing) mit dabei.

