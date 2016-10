Weißwasseraner Band im MDR-Finale The Mean Machines spielen mit ihrem Rockabilly-Sound am 4. November bei „Klick den Star“ um den Sieg.

Die fünfköpfige Band „The Mean Machines“ eilen derzeit von einem Erfolg zum anderen. Jetzt konnten die Musiker, deren Bandname übersetzt „Die Kampfmaschinen“ bedeutet, ihren vielleicht größten Erfolg verbuchen. Sie stehen im Finale der MDR-Musiksendung „Klick den Star“. Fans und Unterstützer konnten übers Internet ihre Stimme für die Band abgeben und sie so ins Finale wählen. Am 4. November performen The Mean Machines nun live in der Sendung und kämpfen um den Sieg. Die Grundlage für diesen Erfolg hatten die fünf im August gelegt. Damals kürten sie die Zuschauer zum Monatssieger.

Die Band um den Frontmann Sebastian Krüger gehört in der Region bereits zum musikalischen Establishment. Sie spielte sich durch die Lausitzer Clubszene und ist bekannt durch ihre Liveauftritte, beim Kromlauer Blütenfest etwa oder auch bei Crossing Christmas in Weißwasser. Vor noch nicht einmal vier Wochen traten die „Maschinen“ dann als Vorband von Karat beim Fest der Deutschen Einheit in Dresden auf. (sdt)

