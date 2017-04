Weißwasseraner Ausstellung rührt an ein Tabu-Thema Häusliche Gewalt ist ein Problem, das gerne mal unter den Teppich gekehrt wird. Eine Schau im SpinnNetz zeigt nun, was gesagt werden muss.

Jede vierte Frau in der Bundesrepublik ist oder war von häuslicher Gewalt betroffen. Dieses erschreckende Ausmaß offenbarte eine Studie des Bundesfamilienministeriums. Häusliche Gewalt kommt in jeder fünften Paarbeziehung und in allen Schichten vor, unabhängig von Bildungshintergrund, Religionszugehörigkeit, Alter oder Einkommen. Häusliche Gewalt ist die häufigste Ursache von Verletzungen bei Frauen, häufiger als Verkehrsunfälle. Anders gesagt: das eigene Zuhause ist für Frauen der gefährlichste Ort für die eigene Gesundheit. Doch auch Männer werden Opfer häuslicher Gewalt durch ihre Beziehungspartnerin oder ihren Beziehungspartner.

Obwohl die Zahlen der Betroffenen hoch sind, ist das Thema nach wie vor ein Tabuthema. Noch immer wird den Betroffenen häufig nicht geglaubt, die Gewalt als Familienstreit abgetan und den Opfern eine Mitschuld gegeben. Zudem leidet das Netz an Frauenschutzhäusern und Beratungseinrichtungen an chronischer Unterfinanzierung. Die Platzkapazitäten der Frauenschutzhäuser in Sachsen sind in den letzten Jahren sogar noch gesunken, von 290 im Jahr 2009 auf heute 240. Und das, obwohl die Zahlen von Rat- und Schutzsuchenden kontinuierlich stiegen. Eine Männerschutzwohnung gibt es nach wie vor nicht.

Um dem Thema mehr Öffentlichkeit zu verschaffen, über Folgen und mögliche Ursachen aufzuklären, haben die beiden Abgeordneten der Linken, Sarah Buddeberg (MdL) und Dr. Cornelia Ernst (MdEP) die Ausstellung „Hinter verschlossenen Türen - Einblicke zur häuslichen Gewalt“ entwickelt. Die Schau soll an den verschiedensten Orten mehr oder überhaupt Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für dieses wichtige Thema schaffen.

In Görlitz kann die Ausstellung noch bis 24. April täglich von 10 bis 18 Uhr in der Galerie im Handwerk 13 besichtigt werden. An diesem Freitag um 20 Uhr wird zum Vortrag mit anschließender Diskussion zum Thema „Kurdische Frauen - Ein emanzipiertes Leben, in dem Kampf zum Alltag gehört“ in die Schulstraße 8 eingeladen.

Die zweite Station ist vom 25. bis 28. April Weißwasser. Dort wird die Schau in den Räumen des Vereins Spinnetz (Sorauer Platz) gezeigt. Sie ist täglich geöffnet von 10 bis 18 Uhr. (SZ)

Weitere Informationen unter:

www.ausstellung-gegen-gewalt.de

