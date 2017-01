Weißwasser will Elektromobilität stärken Beim Besuch der TG Autohandels GmbH hat Weißwassers OB vor allem ein Thema interessiert – E-Autos und deren Reichweiten.

Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Mitte) im Gespräch mit Ingo Engel (l.) und dem städtischen Wirtschaftsförderer Thorsten Rennhak. Foto: Joachim Rehle

Am Montag hat Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch im Rahmen seiner Aktion „OB vor Ort“ das Mercedes-Autohaus im Industriegebiet besucht. Anlass ist eigentlich das 25-jährige Bestehen des Unternehmens gewesen, das bereits im November vergangenen Jahres begangen wurde. Doch statt um die Vergangenheit ist es Torsten Pötzsch beim Gespräch mit Ingo Engel, Geschäftsführer der acht Lausitzer Standorte des Unternehmens, vor allem um die Zukunft gegangen. Und hier speziell um das Thema Elektromobilität.

Diese sei aktuell das große Thema, sagt Ingo Engel. So investiere der Mutterkonzern Daimler 500 Millionen Euro in das Werk in Kamenz, wo von der Tochtergesellschaft Accumotive Batteriekomponenten gefertigt werden. Das dortige Engagement soll nun mit den Lausitzer Standorten verknüpft werden. Weißwasser sei bei dem Thema schon jetzt innovativ, so Ingo Engel. Hier gibt es nämlich bereits Ladestationen auf dem Marktplatz sowie am Turm am Schweren Berg. Und weitere seien in Planung, kündigt Torsten Pötzsch an. Diese sollen an der Waldeisenbahn, am Tierpark beziehungsweise dem Jahnbad sowie am Bahnhof entstehen. Die Entwicklung hin zur Elektromobilität müsse forciert und stärker als Thema für die Lausitz vermarktet werden, so der Oberbürgermeister.

Die Nachfrage nach den entsprechenden Fahrzeugen ist zur Zeit jedoch noch gering. Man sei noch in einer Art Warteposition, sagt Ingo Engel. Als Händler habe man nun die Aufgabe, das Thema erfahrbar zu machen, denn nur dann steige auch die Nachfrage. Erfahrbar ist dabei auch wörtlich gemeint. Denn nur durch das Testen der entsprechenden Fahrzeuge könnten Vorbehalte abgebaut werden. Ein großer Schritt soll dabei das Fahrzeug EQ von Mercedes sein, das 2019 auf den Markt kommen soll. Bereits jetzt sei man aber im Gespräch mit Kommunen, Gewerbe- und Privatkunden, um das Thema gemeinsam anzupacken.

So soll der positive Trend bei Mercedes in der Region fortgesetzt werden. Die Marktanteile der Autos mit dem Stern habe man laut Ingo Engel in den vergangenen Jahren steigern können. Die Mitarbeiterzahl haben man dadurch sowohl in Weißwasser als auch an den anderen Standorten stabil halten können, was ein toller Erfolg sei. In der Weißwasseraner Niederlassung der TG Autohandels GmbH sind 20 Mitarbeiter beschäftigt. An allen acht Standorten in der Region sind es zusammen 240 Mitarbeiter.

