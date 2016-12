Weißwasser vereint Das letzte Crossing Christmas hat einmal mehr Hunderte Besucher angelockt. Im nächsten Jahr bleibt alles neu.

Keine Party ohne DJ. Auch 2016 haben die Männer an den Plattenspielern die Weißwasseraner wieder ausgiebig tanzen lassen. © J. Rehle

Fast 5 000 Quadratmeter misst der ehemalige toom Baumarkt. Bei der letzten Crossing Christmas Party ist es dennoch wieder eng geworden. Zumindest auf der Tanzfläche. Die bei Weißwasseranern aus Nah und Fern beliebte Feier hat auch dieses Mal wieder Hunderte Besucher angelockt. Es wurde ausgiebig getanzt oder auch Rodeo im extra eingerichteten Fun-Park geritten. Bei manchem Gast ist wohl gerade wegen dieser Möglichkeiten Wehmut angeklungen, dass die traditionelle Sause nicht in ihrer bisherigen Form weitergeführt werden kann. Denn der Baumarkt soll sich bald in eine Fabrik verwandeln. „Es wird künftig keine Location mehr geben, in der wir eine Party im bisherigen Maßstab realisieren können“, hat Organisator Timo Schutza vom „Verein Mobile Jugendarbeit – Orte der Soziokultur“ schon vorab angekündigt. Doch Standortwechsel hat es in den vergangenen 17 Jahren mehrfach gegeben. Timo Schutza und seine Helfer sind denn auch zuversichtlich, 2017 eine neue Feier zwischen den Feiertagen zu organisieren. Der Wille ist da, noch fehlt ein Ort. (SZ)

