Weißwasser und Stadtwerke feiern 2017 gemeinsam Das Stadtfest läuft vom 9. bis 11. Juni. Wie es wird, sagt Katrin Bartsch, Geschäftsführerin der Stadtwerke (SWW).

Katrin Bartsch stand zwei Brauereien vor, bevor sie im Juni 2016 Geschäftsführerin der Stadtwerke Weißwasser wurde. © Nikolai Schmidt

Frau Bartsch, die Stadtwerke geben einen aus, salopp gesagt. Wie kam es dazu, dass Ihr Unternehmen dem Rathaus beim Stadtfest unter die Arme greift?

In unserem doppelten Jubiläumsjahr – wir feiern 25 Jahre SWW und 15 Jahre Veolia in Weißwasser – wollten wir nicht alleine feiern, sondern am liebsten mit unseren Kunden. Und wir wollen den Menschen etwas zurückgeben und denken, dass das mit einem gemeinsamen Stadtfest sehr gut möglich ist. Dass wir die Stadt, unserem zweiten Gesellschafter, damit unter die Arme greifen, ist ein schöner Nebeneffekt. Es zeigt, dass wir uns gemeinsam stark machen für Weißwasser. Nur so geht es.

Das Stadtfest ist in den letzten Jahren „gewandert“. Wo wird 2017 gefeiert?

Wir wollen das Stadtfest dezentral gestalten und die Menschen zum Flanieren einladen. Der Großteil der Aktivitäten wird sich am Bahnhofsvorplatz, bei uns und auf dem Marktplatz abspielen.

Je näher der Termin rückt, desto höher steigt die Spannung: Was planen Sie?

Ein Stadtfest lebt von der regen Beteiligung der Bürger. Wir haben viele örtliche Vereine angefragt, ob sie sich eine Beteiligung am Stadtfest vorstellen können. Die Resonanz ist sehr gut und die Vereine haben viele verschiedene Ideen mit eingebracht. Ich bin sehr froh, dass viele Vereine sich auf „ihrem“ Stadtfest präsentieren werden. Die große Vielfalt macht den Reiz aus.

Worauf dürfen sich die Weißwasseraner und Gäste besonders freuen?

Auf sehr viele unterschiedliche Attraktionen und damit viel Abwechslung. Es wird kein „einzelnes Highlight“ geben, sondern viele verschiedene. Da vertraue ich ganz den Organisatoren, dem Stadtverein und der Stadtverwaltung.

Gibt es über das Stadtfest hinaus weitere Feierlichkeiten übers Jahr?

Ja. In Kooperation mit den Lausitzer Füchsen werden wir am 1. März in den Telux-Sälen eine Jubiläumsveranstaltung durchführen, um unseren Partnern und Firmenkunden Danke zu sagen.

Mal was anderes: Wie laufen die Geschäfte ? Veolia hält immerhin die Mehrheit bei den Stadtwerken?

Gut. Wir sind solide aufgestellt und nehmen die enormen Herausforderungen an. Wir wollen uns vom reinen Versorger zum modernen Dienstleister entwickeln und auf die individuellen Kundenbedürfnisse noch besser eingehen. Dabei profitieren wir natürlich von Erfahrungen aus der Veolia-Familie. Und die Region profitiert von uns: Wir unterstützen Vereine und kulturelle Veranstaltungen, weil wir wollen, dass die Region lebenswert bleibt.

Um Preiserhöhungen kommen die Stadtwerke aber nicht herum. Ab März steigt der Strompreis. Warum?

Die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Anstrengung hat ihren Preis. Die Förderung regenerativer Energien und der Netzausbau verursachen hohe Kosten, welche von allen Bürgern getragen werden müssen. So sieht es der Gesetzgeber vor. Die staatlich festgelegten Umlagen, Abgaben und Netzentgelte machen rund 75 Prozent des Strompreises aus. 2017 ist die EEG-Umlage auf ein Rekordhoch von 6,88 Cent/kWh gestiegen. Auch die Netzentgelte wurden stark erhöht. Wir müssen die zusätzlichen Kosten zum Teil leider an unsere Kunden weitergeben. Das Geld bleibt ja nicht bei uns, es wird weitergegeben.

Mal Spaß beiseite: Welches Bier gibt’s zum Stadtfest?

Ganz im Ernst – liegen vertragliche Verpflichtungen, insbesondere mit einem wichtigen Trikotsponsor vor, gilt es diese zu beachten. Ich bin jedoch im Gespräch, dass wir eine kleine Ausnahme genehmigt bekommen für einen Ausschankwagen von Landskron. Das schafft auch Vielfalt und unterstützt den Regionalgedanken.

Überraschungen sind gut, vor allem bei einem Fest. Verraten Sie uns zum Schluss trotzdem ein Highlight?

Na, gut. Etwas verrate ich Ihnen gerne: Die Mitarbeiter der Stadtwerke laden alle Weißwasseraner zu Kaffee und Kuchen ein. 25 Kuchen, für jedes Jubiläumsjahr einen, werden von den Mitarbeitern der Stadtwerke selbst gebacken. Damit sagen wir Danke für 25 Jahre Treue.

Das Gespräch führte Thomas Staudt per E-Mail.

zur Startseite