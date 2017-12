Jahresrückblick: Die Bilder des Jahres 2017 Weißwasser und der 24. September Die Wahl des Weißwasseraner Stadtoberhauptes und des 19. Bundestages haben 2017 geprägt. Eine Analyse.

zurück Bild 1 von 2 weiter Sitzen seit Jahren während der Weißwasseraner Stadtratssitzung nebeneinander: Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (links) und Stadtkämmerer Rico Jung. Beide sind 2017 als Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt ins Rennen gegangen. © Christian Köhler Sitzen seit Jahren während der Weißwasseraner Stadtratssitzung nebeneinander: Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (links) und Stadtkämmerer Rico Jung. Beide sind 2017 als Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt ins Rennen gegangen.

Gerichtlich wird derzeit nach Klage von Wahlverlierer Rico Jung überprüft, ob beim Wahlkampf und bei der Wahl selbst alles ordnungsgemäß zuging.

Weißwasser. Es ist kurz vor Mitternacht an jenem 24. September im Weißwasseraner Rathaus. Emsig werden die Briefwahlumschläge im Büro des Oberbürgermeisters für die Wahl des Stadtoberhauptes unter den Augen mehrerer Bürger ausgezählt. Noch ist nicht klar, dass Torsten Pötzsch (Klartext) die Wahl knapp gegen Herausforderer und Stadtkämmerer Rico Jung gewinnen wird. Noch weiß niemand, dass Jung später Einspruch einlegen und nach dessen Ablehnung durch den Landkreis Klage beim Dresdener Verwaltungsgericht einreichen wird. Ein Urteil liegt noch nicht vor.

Klar ist aber schon zu diesem Zeitpunkt: Die Alternative für Deutschland hat in Weißwasser die meisten Stimmen auf sich vereinigen können. 2 807 Stimmen für Tino Chrupalla, 2 683 Zweitstimmen für seine Partei. 143 Stimmen für die rechtsextreme NPD. Von den 14 186 Wahlberechtigten blieben 4 300 in Weißwasser der Wahl fern. In Bad Muskau vereinigte die AfD 31,4 Prozent der Stimmen auf sich, in Krauschwitz sogar 37,1 Prozent (Schleife 36,1, Trebendorf 36,7, Gablenz 37,3 Prozent). Die CDU gewann in keinem der Orte. Linke, SPD, FDP und Freie Wähler liegen weitabgeschlagen im Altkreis dahinter.

Das politische Erdbeben hatte sich angekündigt. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Einerseits haben sich Wahlkampfauftritte der etablierten Parteien in der Region wahrhaft in Grenzen gehalten. Dabei wäre es dringend notwendig gewesen den Bürgern zu erklären, warum immer mehr Industriearbeitsplätze in den schlechter bezahlten Dienstleistungssektor wandern, der Landkreis Görlitz folglich seit Jahren Schlusslicht bei der Kaufkraft im gesamten deutschsprachigen Raum ist. Dabei wäre es sinnvoll gewesen, eine Zukunftsvision für die Lausitz gemeinsam mit den Bürgern zu entwickeln – und auch für seine Ideen und Vorschläge zu streiten. Wohlwissend, dass die Kommunen vor Ort nur begrenzten Handlungsspielraum haben. Niemand, so drückte es 2016 ein Weißwasseraner beim Besuch von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig und Integrationsministerin Petra Köpping (SPD) in der Glasmacherstadt aus, hatte verstanden, warum seit Jahren an Schulen, in hiesigen Kommunen oder der Polizei hart gespart wurde, für notleidende Asylbewerber aber schnelles Geld abrufbar gewesen ist. Dabei betonte er, dass allen Asylbewerbern geholfen werden müsse, das sei „unsere Pflicht“. Aber nach Jahren der Einsparungen, mangelhafter medizinischer Versorgung, schlecht ausgebauter (digitaler) Infrastruktur und zunehmender Deindustrialisierung in der Lausitz sei es doch verständlich, dass „die Leute erbost sind und die SPD vermutlich nicht wählen werden.“

Das Erstarren des politischen Wettstreits – abgesehen von den beiden OB-Kandidaten Torsten Pötzsch und Rico Jung – setzte sich auch in der Stadtpolitik in diesem Jahr fort: Zum ersten Mal seit 1990 hat es in Weißwasser keine der etablierten Parteien geschafft, einen eigenen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl aufzustellen. Vielmehr folgten eine Reihe von Bekundungen, welche Partei nun Torsten Pötzsch und welche Stadtkämmerer Rico Jung unterstützt. Gleichzeitig stellten sich einzelne Parteimitglieder wie etwa Heinz Schreiber (Linke) dem Pötzsch-Votum seiner Partei entgegen. Er unterstütze Rico Jung, ließ er seinerzeit verlauten. Es folgten anonyme Anzeigen in einer Werbezeitschrift in Weißwasser und hitzige Debatten über einige Wahlkampfauftritte von OB-Kandidat Rico Jung. Einige Wochen vor dem 24. September ließ einen das Gefühl nicht los, dass nicht nur der Rathauschef und der Kämmerer, sondern auch die Weißwasseraner gespalten waren. Die Diskussionen in den sozialen Netzwerken entzweiten eher die Stadt, anstatt gegenseitiges Verständnis zu erzeugen. Das hat sich bis heute offenkundig nicht wirklich geändert. Dabei wäre es in Anbetracht der großen Herausforderungen wünschenswert, wenn an einem Strang gezogen wird.

Was aber bedeutet dies alles? Das Urteil zur OB-Wahl in Weißwasser könnte sich noch Monate hinziehen. Auf stadtpolitischer Ebene aber wird es nicht minder spannend: Spätestens seit dem 24. September 2017 steht die Frage, was sich bei der nächsten Kommunal- und Landtagswahl in Sachsen und speziell in Weißwasser abspielen wird. Bislang haben sich nur die Wählervereinigungen „Klartext“ und „Wir für Hier“ auf diese Wahl vorbereitet – sie wollen ab 1. Januar 2018 zusammengehen. Und die anderen, die etablierten Parteien?

Schon in wenigen Wochen wird im Stadtrat über neue Einsparungen und ein Konsolidierungskonzept diskutiert. Ob Steuererhöhungen kommen, ist nicht auszuschließen. Das Jahr 2018 wird demnach die Basis dafür legen, wie die Wahl 2019 ausgeht. Ob ein politisches Erdbeben im Stadtrat ansteht, wird davon abhängen.

zur Startseite