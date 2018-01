Weißwasser sucht neue Friedensrichter Für das Ehrenamt, das auf fünf Jahre ausgelegt ist, sucht die Stadtverwaltung Bewerber zwischen 30 und 70 Jahren.

Die Stadtverwaltung Weißwasser sucht neue Friedensrichter. © Joachim Rehle

Weißwasser. Die Stadtverwaltung sucht einen Friedensrichter für Weißwasser und Weißkeißel. Das teilt Sylvana Hallwas mit. Dieses Ehrenamt kann grundsätzlich jeder interessierte Einwohner übernehmen, ausgeschlossen sind jedoch Rechtsanwälte, Notare, Richter, Staatsanwälte sowie Polizei- und Justizbedienstete. Bewerber sollten mindestens 30 und höchstens 70 Jahre alt sein, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus. Der Friedensrichter wird für fünf Jahre vom Stadtrat gewählt und kann auch wiedergewählt werden. Wer in Weißwasser oder Weißkeißel wohnt und Interesse an der Aufgabe hat, wird gebeten, sich schriftlich bis zum 28. Februar beim Referat des Oberbürgermeisters zu bewerben. Die Stadt kann von den Bewerbern eine schriftliche Erklärung sowie die Erteilung einer Einwilligung in die Auskunftseinholung beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes verlangen. Die Aufgabe der Friedensrichter besteht darin, außerhalb eines Gerichtsverfahrens kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten zu schlichten und Sühneversuche durchzuführen. Die Palette der Schlichtungsthemen reicht dabei von Nachbarschaftsstreitigkeiten über Ärger mit dem Vermieter bis hin zu Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung oder Sachbeschädigung. (szo/ckx)

