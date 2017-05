Weißwasser sucht Bauland Eigentümer sollen bebaubare Grundstücke melden. Im Razhaus wurde entschieden, die ehemalige 6. Grundschule zum Verkauf anzubieten.

Das Weißwasseraner Rathaus geht in die Bauland-Akquise. © Joachim Rehle

Das Weißwasseraner Rathaus geht in die Bauland-Akquise: Oberbürgermeister Torsten Pötzsch hat nun Eigentümer aufgefordert, bebaubare Grundstücke ans Rathaus zu melden. Dort gehen immer mehr Anfragen ein, so Pötzsch. Die Angebote sollen in Exposés zusammengefasst und auf der Internetseite der Stadt veröffentlicht werden.

Dort sind bereits Angebote zu finden. In der letzten Stadtratssitzung veräußerte die Stadt zudem eine 520 Quadratmeter große Liegenschaft in der Uhlandstraße zur Abrundung eines bereits bebauten Grundstücks und zum Kaufpreis von 13 000 Euro.

Parallel dazu arbeitet das Baureferat seit Jahren an der Ausweisung des ersten Neubaugebiets in Weißwasser nach der Wende. Das acht Hektar große Allbaugelände zwischen Jahn- und Straße des Friedens ist für eine Mischnutzung, darunter Eigenheime, vorgesehen. Bisher verzögerte auch die Sanierung des Ziegeleiteichs den Fortgang der Arbeiten. Bauende ist im Sommer. (SZ/sdt)

Kontakt: stadtplanung(at)weisswasser.de, Tel. 03576 265415 / -410 und 03576 265280.

