Weißwasser rockt in sieben Kneipen Broilereck, Pub, Quetsche, Kenbar, Waldhaus, Turmcafé und Biergarten „Zur Börse“ werden Samstagabend zur Konzertbühne.

Mit diesem Plakat wird zum Kneipenrock eingeladen. © Veranstalter

Weißwasser. Bereits zum siebten Mal findet am Sonnabendabend das Livemusik-Festival „Kneipenrock“ in Weißwasser statt. Ab 20 Uhr kommen alle Fans handgemachter Rockmusik in den sieben teilnehmenden Kneipen auf ihre Kosten. Der Eintritt beträgt einmalig zehn Euro. Dafür kann dann im Broilereck, dem Pub, der Quetsche, der Kenbar, dem Waldhaus, dem Turmcafé und dem Biergarten „Zur Börse“ zur Musik von sieben Künstlern und Bands gefeiert werden. Die Spanne reicht dabei von Deutsch Rock im Broilereck, über Rock ’n Roll in der Kenbar bis hin zu Akustik Rock im Turmcafé und einer Mischung aus Ska, Reggae und Funk im Biergarten. Zwischen den äußeren Kneipen und der Innenstadt wird es wie in den Vorjahren auch einen halbstündigen Shuttle-Transfer mit zwei Buslinien geben.

Das Kneipenfestival ist 2010 unter dem Namen „Rock am Tresen“ nach dem Vorbild ähnlicher Veranstaltungen in anderen Städten gestartet. Nach einer internen Neuausrichtung und einem Wechsel bei den beteiligten Gaststätten firmiert die Veranstaltung seit 2013 unter dem neuem Namen. (szo)

