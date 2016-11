Weißwasser räumt auf An gleich mehreren Stellen der Stadt nehmen Helfer am Sonnabend Harke und Besen in die Hand.

Schon im vergangenen Jahr haben sich die Bürger im Tierpark Weißwasser fleißig an der Aktion „Weißwasser räumt auf“ beteiligt, wie dieses Archivbild zeigt. © Rolf Ullmann

Am Sonnabend findet auf Initiative der Weißwasseraner Wohnungsbaugesellschaft WBG wieder die Aktion „Weißwasser räumt auf“ statt. Gearbeitet wird dabei gleich an mehreren Stellen der Stadt. Neben dem Tierpark, der wieder von Laub und Unkraut befreit werden soll, werden auch am Sorauer Platz, auf dem Gelände des ehemaligen Volkshauses in der Görlitzer Straße und auf dem Puk-Gelände Aufräumarbeiten durchgeführt. Beginn ist überall um 9 Uhr.

Dafür arbeitet die WBG wieder mit verschiedenen Partnern zusammen. So haben der Stadtverein Weißwasser, Vertreter der Bürgerinitiative „Stadtgärtner“ und des Fish e.V. sowie Mitarbeiter der Stadtwerke Weißwasser, der Firma Prell und der Tierparkverein ihre Unterstützung zugesagt. „Und natürlich hofft das WBG-Team, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Weißwasseraner an der Aufräumaktion beteiligen“, teilt WBG-Chefin Petra Sczesny mit. Nach getaner Arbeit werden die Helfer dann gegen 12 Uhr wieder ganz traditionell zu einer Kartoffelsuppe eingeladen.

Die WBG organisiert die Aktion bereits seit dem Jahr 2008.

