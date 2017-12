Weißwasser plant für Caravans am Tierpark Die Wohnmobile sollen zwischen Turnerheim und Jahnteich einen eigenen Stellplatz bekommen. Die Stadt arbeitet dabei eng mit Zary zusammen.

Auf dem Parkplatz am Weißwasseraner Tierpark soll ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Darüber informiert Oberbürgermeister Torsten Pötzsch. © Joachim Rehle

Die Stadtverwaltung in Weißwasser hat ein Konzept für die Neugestaltung des Grünzuges und des Fahrradweges am Jahnteich zwischen Turnerheim und der Pestalozzi-Straße ausgeschrieben. Zudem soll auf dem Parkplatz am Weißwasseraner Tierpark ein Wohnmobilstellplatz entstehen. Darüber informiert Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext). „Es geht um die Verbesserung in dem Stadtgebiet zwischen dem Parkplatz am Turnerheim an der Muskauer Straße über den Bahnhof der Waldeisenbahn bis hin zum Tierpark“, sagt er gegenüber der SZ.

Ein ähnliches Projekt strebt die Partnerstadt Zary bei sich an. Beide Kommunen wollen dabei eng zusammenarbeiten, um von Fördermitteln der Europäischen Union zu profitieren, so das Weißwasseraner Stadtoberhaupt weiter. Man will dabei den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (Efre) anzapfen, da in Weißwasser das Areal bereits vom Stadtrat als Fördergebiet (Lebendige Mitte) ausgewiesen wurde.

Die Ausschreibung des Konzeptes – speziell am Jahnbad und dem Tierpark – sieht vor, dass dort einerseits gemeinsam genutzte Toilettenanlagen entstehen sollen und andererseits der Parkplatz an der Teichstraße auch als Wohnmobilstellplatz genutzt werden kann. „Im vergangenen Sommer haben dort bis zu vier Wohnmobile am Tag gestanden“, erklärt Torsten Pötzsch. Neben der Toilettennutzung sollen für die maximal fünf Wohnmobile auch Stromsäulen errichtet werden. Geplant ist darüber hinaus, mehrsprachige Tafeln am Parkplatz mit aufzustellen, die Informationen zur Stadt, dem Jahnbad und zum Tierpark liefern sollen.

Besonderes Augenmerk soll bei den geplanten Investitionskosten von etwa 400 000 Euro aber auf den Grünflächen im gesamten Gebiet liegen. Zum einen sind gerade im Bereich des Jahndammes bis zur Waldeisenbahn mehrere Wildwüchse und ungenutzte Garagen. Diese Flächen sollen bereinigt werden. Darüber hinaus, so der Oberbürgermeister weiter, gehe es um den Jahnteich. Dieser hat derzeit einen unbefestigten Rundweg, „der in keinem guten Zustand ist“. Ferner müsse der Teich langfristig von alten Bäumen und zunehmender Versandung geschützt werden.

