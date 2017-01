Weißwasser legt Wahltag fest Die Bundestagswahl findet am 24. September statt. Dockt die Stadt bei der OB-Wahl an diesen Termin an?

Wer wird der neue Chef im Rathaus Weißwasser? Das dürfen die Bürger in diesem Jahr entscheiden. © andré schulze

Die Weißwasseraner dürfen 2017 ihr demokratisches Recht auf Mitbestimmung gleich zweimal wahrnehmen. Abgesehen von der Bundestagswahl steht auch die Wahl des Oberbürgermeisters an. Ob dazu zwei Urnengänge erforderlich sind, entscheidet sich in der nächsten Woche. Bei der Stadtratssitzung am Mittwoch soll nämlich der Wahltermin der OB-Wahl festgelegt werden. Dabei sind die Räte in ihrer Entscheidung durchaus frei, wobei bei einer Zusammenlegung beider Wahltermine deutlich geringere Verwaltungskosten auflaufen dürften.

Darüber hinaus spielt wegen der Abberufung von Petra Brünner die Bestellung eines neuen zweiten Geschäftsführers für die Stadtwerke Weißwasser (SWW) eine Rolle in der Sitzung. Brünner wird weiter in bestimmtem Umfang für die Stadtwerke tätig sein. Sie übernimmt parallel die Geschäftsführung beim Wasserzweckverband Mittlere Neiße-Schöps. Weißwasser ist mit 25,1 Prozent an den Stadtwerken beteiligt. Die Mehrheit der Anteile liegt bei der Veolia Environnement Lausitz GmbH.

Stadtratssitzung: 25. Januar, 16 Uhr, Stadtbibliothek.

