Weißwasser lädt zum ersten Rückkehrertag nach Weihnachten Am kommenden Donnerstag lädt die Stadtverwaltung Heimkehrer ein, sich wieder in Weißwasser niederzulassen. Arbeitgeber bieten zudem freie Stellen an.

Das Rathaus von Weißwasser © Joachim Rehle

In die Weißwasseraner Stadtbibliothek sind am kommenden Donnerstag Heimkehrer und solche, die es werden wollen, eingeladen. „Es geht uns darum, ehemalige Weißwasseraner anzulocken, wieder in die Heimat zurückzukommen“, erklärt Thorsten Rennhak von der Stadtverwaltung. Gemeinsam mit dem EU-Projekt „Perspektiven Weißwasser“ ist es das Ziel, Arbeitgeber, die auf der Suche nach ausgebildeten Fachkräften sind, und „Rückkehrwillige“ – wie auch Einheimische, wie Thorsten Rennhak betont – zusammenzubringen.

Zwischen 14 und 18 Uhr stellen sich dazu in der Bibliothek mehr als 20 Firmen vor. „Bei den angebotenen Stellen geht es nicht nur um Billig-Lohn-Arbeit, sondern es werden auch freie Industriearbeitsplätze angeboten“, so Rennhak. Er ist sich sicher, dass künftig noch mehr Stellen freiwerden, weil die Bevölkerung im Altkreis Weißwasser schlicht älter wird. Ferner seien die Lebenserhaltungskosten in Weißwasser „mit Sicherheit günstiger als in den alten Bundesländern“. Neben Kreisel, dem Bergbauunternehmen Leag, SKM aus Boxberg oder Stölzle sind am Donnerstag auch die Industrie- und Handelskammer vor Ort. Sie will besonders die Problematik der Firmennachfolge und Existenzgründungen in den Vordergrund rücken.

Die Stadtverwaltung und „Perspektiven Weißwasser“ setzen zudem auch auf eine breite Palette an sogenannten „weichen Standortfaktoren“, die Weißwasser in Fülle zu bieten hat. „Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich in Weißwasser, in Vereinen und Institutionen einzubringen“, erklärt Anett Felgenhauer. Ferne wolle das Rathaus über Kita-Plätze, Schullandschaft, Freizeitmöglichkeiten oder Vereine informieren.

Seit mehreren Jahren schon gibt es in Weißwasser ein Rückkehrerer-Telefon. Unter 03576 265279 können sich Interessenten, die nach Weißwasser ziehen wollen melden. Die genaue Zahl, wie viele Rückkehrer es tatsächlich gibt, sei nicht zu ermitteln, so Rennhak. „Es ist aber ein Trend erkennbar, dass weniger Menschen wegziehen und etwa gleichviel zuziehen.“ 2017 sind bis heute 673 Menschen aus Weißwasser weggezogen, 441 kamen hinzu, so die Stadtverwaltung.

zur Startseite