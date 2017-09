Weißwasser ist gespalten Torsten Pötzsch bleibt mit knappem Vorsprung Oberbürgermeister. Nun beginnt das Nachdenken.

Der alte Oberbürgermeister ist der neue. Ein Vorsprung von 233 Stimmen genügte Amtsinhaber Torsten Pötzsch (Klartext) in der Nacht von Sonntag auf Montag, um sich gegen seinen Herausforderer Rico Jung (parteilos) bei der Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Weißwasser durchzusetzen. In absoluten Zahlen entfielen auf Pötzsch 4 894 Stimmen, für Jung entschieden sich 4 661 Wähler. Bis dieses Ergebnis vom Gemeindewahlausschuss heute Nachmittag bestätigt wird, gilt es als vorläufig.

Was mittlerweile als sicher gelten darf, ist lange unklar. In der Wahlnacht liefern sich die beiden Kontrahenten ein regelrechtes Kopf-an-Kopf-Rennen. Je nachdem, wie die nach und nach einlaufenden Ergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen ausfallen, liegt mal der eine vorn, mal der andere.

Das erste Ergebnis geht um 20.18 Uhr ein. Das zugehörige Wahllokal liegt im Stadtpavillon am Sorauer Platz. Der Bezirk geht an Jung. Genau 24 Minuten darauf meldet das Kursana Domizil , weitere 14 Minuten später das Wahllokal im Landau-Gymnasium. Auch diese beiden Bezirke gehen an Jung. Bis kurz vor 22 Uhr geht es Schlag auf Schlag. Pötzsch holt auf. Als fast alle Wahlbezirke ausgezählt sind, ist klar, dass beide, Pötzsch und Jung, die Stimmenmehrheit in je vier Wahlbezirken gewonnen haben. Dabei schiebt sich Jung zunächst an Pötzsch vorbei. Doch als die vorläufig letzten Stimmen ausgezählt sind, liegt Pötzsch mit 3 936 Stimmen, und damit 113 Stimmen mehr, oder 50,7 Prozent, in Führung.

Reicht das? Noch ist die Briefwahl nicht ausgezählt. Wohin wird sich die Waagschale am Ende neigen? Vor der Oberbürgermeisterwahl sind die Wahlbriefe der Bundestagswahl an der Reihe. Im Ratssaal, wo die Meldungen registriert werden, herrscht Hochspannung. Erst gegen 0.30 Uhr greifen die Wahlhelfer erneut zu den Brieföffnern. Jeder der insgesamt 1 829 Briefumschläge für die OB-Wahl wird geöffnet, die Wahlzettel entfaltet und auf zwei Stapeln abgelegt. Auch hier bahnt sich sichtbar noch keine Vorentscheidung an. Denn die Stapel der beiden Kontrahenten wachsen annähernd in gleichem Maße.

Dann müssen die Stapel nach einer fehlenden Stimme erneut durchgezählt werden. Aber der Augenblick der Wahrheit rückt näher. Um 2.14 Uhr dann endlich das Ergebnis. 958 Briefwähler haben sich für den Amtsinhaber entschieden, nur 838 Wähler wollen einen Wechsel an der Spitze der Stadtverwaltung. Das reicht nicht. Pötzsch hält seinen Vorsprung. Er gewinnt.

Kurz darauf schüttelt Rico Jung Torsten Pötzsch die Hand. Jung gibt sich geschlagen, aber er lächelt. Vielleicht würde er lieber weinen. Pötzschs Blick sagt so viel wie: „Ich hab’s dir doch gesagt.“ Das allgemeine Interesse richtet sich nun auf ihn, den Wahlsieger. „Man muss sich schon trotz aller Freude über das Ergebnis die Frage stellen, warum es so knapp geworden ist“, sagt Pötzsch in seiner ersten Stellungnahme. Die Stimmenverteilung zeuge davon, dass Weißwasser derzeit zweigeteilt sei. Es gelte nun die beiden Hälften wieder zu vereinen.

Der alte und neue Oberbürgermeister nutzt die Gelegenheit, um mit einem Gerücht aufzuräumen, das im Wahlkampf die Runde machte. Es lautet: Pötzsch werde Jung in seiner Funktion als Stadtkämmerer im Falle seines Wahlsieges kündigen. Das werde er nicht tun, sagt Pötzsch noch in der Nacht. Stattdessen wolle er vielmehr nach einem klärenden Gespräch suchen und sicher auch Gelegenheit dazu finden.

Ob Jung das noch mitbekommt? Er ist kurz nach Bekanntgabe des Ergebnisses gegen halb drei verschwunden. Wenige Stunden später ist er, wie alle Akteure dieser Nacht, wieder im Dienst. Er sei traurig über den Ausgang der Wahl, sagt er auf Nachfrage. Weniger, weil damit eine persönliche Niederlage für ihn verbunden sei, sondern wegen der verpassten Chance für die Stadt. Er sei nach wie vor davon überzeugt, dass er die bessere Strategie für Weißwasser gehabt habe. Seine Arbeit als Kämmerer der Stadt Weißwasser und damit auch die Zusammenarbeit mit seinem Vorgesetzten, dem Wahlgewinner Torsten Pötzsch, sieht er unkritisch. Er habe einen fairen Wahlkampf geführt und sich nichts vorzuwerfen.

Bernhard Waldau, der mit der CDU-Fraktion Rico Jung unterstützte, kommentiert das Ergebnis am Montag am Telefon so: „Wir hätten uns ein anderes Ergebnis gewünscht.“ Nun gelte es, Gespräche zu führen „in einem verbindlichen Ton“. Hartmut Schirrock, der im Wahlkampf aufseiten von Pötzsch stand, zeigt sich dagegen erfreut. „Allerdings ist das Ergebnis denkbar schwach.“

Torsten Pötzsch selbst blickt schon auf die nächsten anstehenden Aufgaben. Vielleicht die wichtigste ist das anstehende Haushaltskonsolidierungskonzept. Die Oberbürgermeisterwahl hat er für sich entscheiden. Mit dem Sparkonzept wartet die nächste Kraftprobe auf ihn.

