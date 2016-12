Weißwasser hat den Schönsten, oder?

Der Weihnachtsbaum in Weisswasser – kann er sich bei der Wahl durchsetzen? © 3ii/ daniel schaefer

Weißwasser/Bad Muskau. Die Abstimmung über den schönsten Weihnachtsbaum im Landkreis Görlitz läuft auf vollen Touren. Ob der Baum auf dem Weißwasseraner Marktplatz eine Chance hat oder das Muskauer Exemplar am Ende vorn liegt, bestimmen die Weißwasseraner und Bad Muskauer selbst. Noch bis Sonntag, 24 Uhr, kann jeder an der Online-Abstimmung teilnehmen. Parallel dazu haben SZ-Leser selbst Vorschläge gemacht, die in einer separaten Abstimmung bewertet werden.

Mitmachen lohnt in jedem Fall. Wer dabei ist, nimmt an einer Verlosung teil. In der Woche vor Weihnachten werden drei Gewinner gezogen, die sich in den SZ-Treffpunkten Görlitz oder Zittau einen Preis in Höhe von 30 Euro selbst aussuchen dürfen.

Bisher haben über tausend SZ-Leser teilgenommen. Großen Zuspruch fanden bisher die Bäume in Görlitz, Löbau und Zittau. Aber das kann sich ändern: Einfach mitmachen und mitbestimmen (sdt)

Hier geht’s zur Wahl.

zur Startseite